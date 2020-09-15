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Минфин допускает, что дефицит госбюджета может быть увеличен до 5 млрд рублей
Источник материала: Партизан
В случае развития самого негативного сценария в экономике дефицит бюджета может быть увеличен до 5 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель министра финансов Андрей Белковец в интервью Cbonds Review.
Замминистра пояснил, из каких источников этот дефицит можно будет профинансировать. Во-первых, покрытие дефицита будет обеспечено за счет рублевых и валютных остатков бюджета, объем которых достаточен для предотвращения любых финансовых шоков.
Кроме того, перенос Олимпийских игр в Токио позволит обеспечить экономию бюджетных ресурсов на сумму около 1 млрд рублей.
Часть расходов будет профинансирована за счет средств международных финансовых организаций, предоставленных на цели борьбы c COVID-19. Так, до конца года ожидается подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком и Фондом ОПЕК. Еще часть расходов будет сокращена посредством секвестирования отдельных статей бюджета либо их переноса на следующий финансовый год.
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В случае развития самого негативного сценария в экономике дефицит бюджета может быть увеличен до 5 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель министра финансов...
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