Силовой резерв России у границ с Беларусью возвращается в места постоянной дислокации

— Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации, — сказал представитель Кремля.





Напомним, силовой резерв РФ был сформирован по просьбе Президента Беларуси. 27 августа Путин пояснил, что у России есть определенные обязательства перед Беларусью в рамках ОДКБ и Союзного государства, однако он надеется, что этот резерв, который может быть задействован в случае выхода ситуации из под контроля , все же окажется не востребованным.



