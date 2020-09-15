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Силовой резерв России у границ с Беларусью возвращается в места постоянной дислокации
Источник материала: Партизан
Россия снимает резерв силовиков, созданный у границ с Беларусью. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, сообщает
— Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации, — сказал представитель Кремля.
Напомним, силовой резерв РФ был сформирован по просьбе Президента Беларуси. 27 августа Путин пояснил, что у России есть определенные обязательства перед Беларусью в рамках ОДКБ и Союзного государства, однако он надеется, что этот резерв, который может быть задействован в случае выхода ситуации из под контроля , все же окажется не востребованным.
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Россия снимает резерв силовиков, созданный у границ с Беларусью. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам...
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