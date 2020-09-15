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Колесниковой должны предъявить обвинение до 18 сентября или отпустить - адвокат

15.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следствие до 18 сентября должно предъявить обвинение члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой либо отпустить из-под ареста, сообщает ее адвокат Людмила Казак.


"Десятидневный срок задержания истекает 18 сентября, если отсчитывать от 9 сентября, когда появилось сообщение о том, что Мария задержана. В соответствии с законодательством её должны отпустить или предъявить обвинение", - цитирует адвоката штаб оппозиционера Виктора Бабарико.

По словам адвоката, несмотря то, что было подано соответствующее ходатайство, медицинскую экспертизу по фактам ушибов и синяков у Колесниковой до сих пор не провели.

Также Казак рассказала, что днем 11 сентября Колесниковой после встречи с адвокатом сказали собирать вещи, после чего она переведена в другое СИЗО, в Жодино.

"Причины не объясняли, сообщили только то, что постановление на перевод подписал генпрокурор Швед. Документы о переводе ни я, ни Мария не видели. В камере с ней пять соседок, люди разные, но отношения хорошие", - сказала адвокат.

По словам адвоката, у Колесниковой ухудшилось самочувствие в связи с аллергией на пыль, но "мы надеемся, что администрация удовлетворит заявление на имя начальника тюрьмы и заменит инвентарь, а также обеспечит передачу необходимых лекарств".
 
 
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Следствие до 18 сентября должно предъявить обвинение члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой либо отпустить из-под ареста, сообщает ее...
 
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