На девушку, сорвавшую с неизвестного в штатском маску, завели уголовное дело

— Завтра мы идем к следователю на допрос. На дочь завели уголовное дело по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). Будем сражаться. У нас есть три свидетеля, которые там были. Видели, что происходило. Они готовы дать показания в суде, — рассказала мама Юлии Елена.





Юлия была задержана 11 сентября у здания Минского областного суда. Девушка пришла туда вместе с другими людьми поддержать представителей стачкома «Беларуськалия». Видео того, как она срывает с одного из людей в штатском маску, после чего ее затаскивают в микроавтобус, опубликовало в своем телеграм-канале «Радыё Свабода».



