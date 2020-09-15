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Лионель Месси зарабатывает больше всех коллег. Криштиану Роналду отстает всего на 9 миллионов долларов
Источник материала: Партизан
Самым высокооплачиваемым футболистом мира является форвард "Барселоны" Лионель Месси.
На втором месте — форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Его годовой заработок — 117 миллионов долларов (70 миллионов зарплата + 47 миллионов реклама). Нападающий "ПСЖ" Неймар — на третьей позиции. Он заработал 96 миллионов (78+18).
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Лионель Месси зарабатывает больше всех коллег. Криштиану Роналду отстает всего на 9 миллионов долларов
Самым высокооплачиваемым футболистом мира является форвард "Барселоны" Лионель Месси.
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