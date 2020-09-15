ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лионель Месси зарабатывает больше всех коллег. Криштиану Роналду отстает всего на 9 миллионов долларов

15.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Самым высокооплачиваемым футболистом мира является форвард "Барселоны" Лионель Месси.



Forbes передает: аргентинец заработал за год 126 миллионов долларов. 92 миллиона составила его зарплата, а еще 34 миллиона — доходы от рекламы.

На втором месте — форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Его годовой заработок — 117 миллионов долларов (70 миллионов зарплата + 47 миллионов реклама). Нападающий "ПСЖ" Неймар — на третьей позиции. Он заработал 96 миллионов (78+18).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самым высокооплачиваемым футболистом мира является форвард "Барселоны" Лионель Месси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оперная певица Маргарита Левчук: «Видишь милиционера, и почему-то вертится в голове: «Это за мной»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика