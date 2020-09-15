Лионель Месси зарабатывает больше всех коллег. Криштиану Роналду отстает всего на 9 миллионов долларов





Forbes передает: аргентинец заработал за год 126 миллионов долларов. 92 миллиона составила его зарплата, а еще 34 миллиона — доходы от рекламы. передает: аргентинец заработал за год 126 миллионов долларов. 92 миллиона составила его зарплата, а еще 34 миллиона — доходы от рекламы.





На втором месте — форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Его годовой заработок — 117 миллионов долларов (70 миллионов зарплата + 47 миллионов реклама). Нападающий "ПСЖ" Неймар — на третьей позиции. Он заработал 96 миллионов (78+18).



