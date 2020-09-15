Российские истребители и AK-47 заметили в рекламе президентской кампании Трампа

Источник материала: Onliner

В предвыборной рекламе по сбору средств на выдвижение в президенты Дональда Трампа используют стоковые фотографии. Их используют все. Но тот, кто готовил макет для плакатов Трампа, сделал это, не разбираясь в сути. И теперь на плакатах можно наблюдать российские истребители МиГ-29 и вооруженного автоматом Калашникова американского солдата.

«Это точно МиГ-29. Я рад видеть, что они поддерживают наши войска», — пошутил Пьер Спрей, американский военный аналитик. На плакате находится лозунг в поддержку войск США и призыв задонатить на это дело.

“That’s definitely a MiG-29,” said Pierre Sprey, who helped design both the F-16 and A-10 planes for the U.S. Air Force. “I’m glad to see it’s supporting our troops.” (via ⁦ @dlippman ⁩ ⁦ @politico ⁩) https://t.co/NibVOLdO63 — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) September 15, 2020

Вскоре эту рекламу убрали из публичного поля.