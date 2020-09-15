ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские истребители и AK-47 заметили в рекламе президентской кампании Трампа

15.09.2020 09:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В предвыборной рекламе по сбору средств на выдвижение в президенты Дональда Трампа используют стоковые фотографии. Их используют все. Но тот, кто готовил макет для плакатов Трампа, сделал это, не разбираясь в сути. И теперь на плакатах можно наблюдать российские истребители МиГ-29 и вооруженного автоматом Калашникова американского солдата.

«Это точно МиГ-29. Я рад видеть, что они поддерживают наши войска», — пошутил Пьер Спрей, американский военный аналитик. На плакате находится лозунг в поддержку войск США и призыв задонатить на это дело.

Вскоре эту рекламу убрали из публичного поля.

Диван БелВисконти Квадро 3-ка
раскладной, механизм "раскладушка", обивка ткань/натуральная кожа (на выбор), длина 170 см, спальное место 190x140 см
831 р.
1 предложение
Диваны в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предвыборной рекламе по сбору средств на выдвижение в президенты Дональда Трампа используют стоковые фотографии. Их используют все. Но тот, кто готовил макет для...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве отказались проводить в этом году фестиваль драника. Вот почему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика