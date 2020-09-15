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Российские истребители и AK-47 заметили в рекламе президентской кампании Трампа
Источник материала: Onliner
В предвыборной рекламе по сбору средств на выдвижение в президенты Дональда Трампа используют стоковые фотографии. Их используют все. Но тот, кто готовил макет для плакатов Трампа, сделал это, не разбираясь в сути. И теперь на плакатах можно наблюдать российские истребители МиГ-29 и вооруженного автоматом Калашникова американского солдата.
«Это точно МиГ-29. Я рад видеть, что они поддерживают наши войска», — пошутил Пьер Спрей, американский военный аналитик. На плакате находится лозунг в поддержку войск США и призыв задонатить на это дело.
Вскоре эту рекламу убрали из публичного поля.
раскладной, механизм "раскладушка", обивка ткань/натуральная кожа (на выбор), длина 170 см, спальное место 190x140 см
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В предвыборной рекламе по сбору средств на выдвижение в президенты Дональда Трампа используют стоковые фотографии. Их используют все. Но тот, кто готовил макет для...
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