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В России объявили конкурс на реорганизацию Мавзолея Ленина. А потом отменили

15.09.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В минувшую пятницу Союз архитекторов России объявил о начале конкурса на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина. Конкурсантам предлагалось разработать эскиз проекта и подумать над преобразованием здания в филиал Музея русской архитектуры. Однако уже сегодня стало известно, что работы приниматься не будут — общество пока не готово.

— Буквально час назад мы приняли решение закрыть этот конкурс. Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться, — сказал агентству городских новостей «Москва» президент Союза архитекторов Николай Шумаков. По его словам, изначально конкурс нес идею сохранения Мавзолея и проводился только на тот случай, если тело будет вынесено.

— Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс. В ближайшие годы точно его не повторим. Чтобы восстановиться, нужно пятилетку потратить на это, я столько негатива в жизни не получал, — добавил Шумаков.

 
Теги: Новости
 
 
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В минувшую пятницу Союз архитекторов России объявил о начале конкурса на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина. Конкурсантам...
 
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