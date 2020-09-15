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Пикап Ford Ranger обзавелся внедорожным пакетом Tremor

15.09.2020 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американской гамме пикапа Ford Ranger появилась самая подготовленная к вылазкам на тяжелое бездорожье версия, обозначаемая приставкой Tremor — доступна она для машин в исполнении SuperCrew с четырехдверной кабиной с двумя рядами сидений.


От стандартного пикапа вариант Tremor отличается в первую очередь основательно доработанным с расчетом на возросшие нагрузки шасси. В подвеске появились однотрубные амортизаторы Fox 2.0 с выносными резервуарами, а сам пикап приподняли над дорогой на 2 мм — дорожный просвет достигает 24,6 см. Кроме того, были увеличены углы въезда и съезда, установлена дополнительная защита днища, а шины — внедорожные Continental General Grabber AT/X с новыми 17-дюймовыми дисками.



В салоне помимо декора появился дополнительный блок с кнопками для управления лебедкой, освещением и прочим вспомогательным оборудованием и аксессуарами. Мотор и коробка передач остались стандартными — это 2,3-литровый бензиновый EcoBoost, развивающий 274 л.с. и 420 Нм и сблокированный с 10-ступенчатым «автоматом». Привод — полный, с электронной блокировкой заднего дифференциала.


Выпуск Ranger с пакетом Tremor, за который необходимо доплатить 4290 долларов, начнется в начале следующего года. Речи о выводе Ranger Tremor на европейский рынок не идет — покупателям в Старом свете Ford предлагает еще более «экстремальную» модификацию Raptor, оснащенную двухлитровым турбодизелем (213 л.с. и 500 Нм).

 
 
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В американской гамме пикапа Ford Ranger появилась самая подготовленная к вылазкам на тяжелое бездорожье версия Tremor - доступна она для машин в исполнении SuperCrew с...
 
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