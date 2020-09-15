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В Могилеве отказались проводить в этом году фестиваль драника. Вот почему

15.09.2020 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году фестиваля самого популярного белорусского блюда Dranikfest в Могилеве уже точно не будет. Окончательное решение приняли организаторы праздника — Центр городских инициатив и Могилевский университет продовольствия. Фестиваль перенесли на 2021 год.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Фестиваль национальной культуры и еды Dranikfest проходил в Могилеве осенью, начиная с 2014 года. Правда, осенью 2015-го праздник отменили из-за ЧП на традиционной площадке проведения Dranikfest — в этнографическом хуторе «Зеленая роща». В 2020-м организаторы сами решили фестиваль не проводить.

— Так получилось, что в этом году сошлись воедино различные причины. Каждая из них даже в единственном числе перечеркивала наши планы, — говорит руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.

Правда, команда Dranikfest все же думала об альтернативных вариантах проведения фестиваля, который так полюбили могилевчане. Но в итоге решили, что просто возьмут паузу до следующего года.

А тут вы можете посмотреть, как прошел Dranikfest в 2019 году.

 
Теги: Могилев
 
 
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