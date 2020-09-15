|
В Могилеве отказались проводить в этом году фестиваль драника. Вот почему
Источник материала: Tut.by
В этом году фестиваля самого популярного белорусского блюда Dranikfest в Могилеве уже точно не будет. Окончательное решение
Фестиваль национальной культуры и еды Dranikfest проходил в Могилеве осенью,
— Так получилось, что в этом году сошлись воедино различные причины. Каждая из них даже в единственном числе перечеркивала наши планы, — говорит руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.
Правда, команда Dranikfest все же думала об альтернативных вариантах проведения фестиваля, который так полюбили могилевчане. Но в итоге решили, что просто возьмут паузу до следующего года.
А
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но в 2021 году Dranikfest проводить планируют.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)