«До футбола здесь никому нет дела». Рассказываем о преданных болельщиках ФК «Полоцк»

Источник материала: Tut.by

Белорусский футбол многими воспринимается исключительно по большим клубам вроде БАТЭ, «Шахтера», минского и брестского «Динамо». Многие же вообще активно болеют за команды из других стран. Но футбольная жизнь бьет ключом и в десятках провинциальных городов Беларуси, чьи команды даже не приближались к выходу в «вышку». Несмотря на это, у них есть преданные болельщики и фанаты, которые колесят за любимыми клубами по всей стране. Вместе с БК LEON мы продолжаем проект «Фанаты минора» , в котором рассказываем о тех, кто остался верен командам из родного города до конца и не променял их на грандов. На этот раз познакомились с неординарными болельщиками «Полоцка», которые никогда не видели в родном городе высшую лигу, но путешествуют за любимой командой даже на чемпионате области.

Еще в школе все назубок знали, что Полоцк — древнейший белорусский город, где жила легендарная монахиня Евфросиния, а над Западной Двиной возвышается роскошный и белоснежный, как пломбир, Софийский собор. Но далеко не каждый болельщик в курсе, что в городе есть своя самобытная футбольная команда. Она никогда не блистала ни в чемпионате БССР, ни во времена независимой Беларуси, ее максимум — пятое место в первой лиге в 2006-м и победы регионального значения. В 2013-м клуб развалился, город был представлен лишь на первенстве Витебской области, а в нынешнем году впервые за семь лет полочане заявились во вторую лигу. Правда, дела у «Полоцка» пока идут, мягко говоря, так себе. После семнадцати туров северяне занимают одно из последних мест в подгруппе B, набрав всего десять очков. Зато у коллектива есть прекрасные болельщики, готовые приходить на стадион «Спартак» независимо от результата. Расскажем о них подробнее.





«Футбол — моя мания, без которой жить уже не могу»

Тимофей Гавриленко — человек непростой судьбы. Ему 42 года. На свет он появился с искривленным позвоночником, из-за чего одна нога была короче другой. Позже на ноге открылась язва, а в зрелом возрасте произошло заражение, и мужчине пришлось полностью ампутировать конечность. Он инвалид второй группы, живет на пенсию в 257 рублей и на помощь участливых горожан. Гавриленко признается, что главной отдушиной для него стал футбол и каждый домашний матч он старается не пропускать.



Тимофей Гавриленко

— Любовь к футболу у меня с детства. Она в генах, — рассказывает болельщик. — Отец когда-то играл за местную любительскую команду. Смотрелся неплохо и даже за технику получил кличку Чеснок — в честь бывшего форварда ЦСКА и сборной СССР Юрия Чеснокова. Я как-то поначалу футболом не интересовался, а потом, лет пятнадцать назад, увлекся: информация о команде часто появлялась в прессе, в бегущей строке на местном канале «Квант», и я решил в свободное время на стадион сходить. Народу тогда на матчах собиралось побольше, сотни три точно. Ты выходил со стадиона и видел целую реку из болельщиков. Их не обогнать было и не обойти стороной. А сейчас футбол тут развалился. Глухомань. Тишина. Информацию никакую не публикуют, до футбола дела никому нет — от этого и результат такой.

Тимофей так полюбил футбол, что четыре года подряд не пропускал ни одной домашней игры «Полоцка». Не сходил лишь на один поединок с «Гомелем». Причина, как говорит Тимофей, уважительная: день рождения знакомой. Главным достижением клуба он считает победу по пенальти над «Витебском» в 1/16 Кубка Беларуси в 2009-м. Правда, уже в следующем раунде «бело-синие» уступили солидному МТЗ-РИПО и с кубковой дистанции сошли. По мнению Тимофея, такая боеспособная команда в Полоцке появилась благодаря стараниям тогдашнего мэра Владимира Точило, при котором в Полоцке открыли знак географического центра Европы, а проспект Карла Маркса переименовали в честь Франциска Скорины.





— По Владимиру Степановичу было видно, что он свой человек, — с уважением вспоминает градоначальника болельщик. — Придет на стадион, со всеми поздоровается, обсудит проблемы с болельщиками. Он к людям шел и был достаточно открытым. Простой человек. Но в 2012-м его арестовали по обвинению в незаконном выделении для близких земельных участков, а мэром стал приезжий чиновник Позняк. И когда он уходил со своей должности, у клуба остались огромнейшие долги. Из-за этого и пошел спад.

Со временем Гавриленко стал заметной личностью на стадионе. Его приветствовали фанаты, а в городе «на поговорить» останавливали другие болельщики. Тимофей стал чаще появляться на фанатском секторе, а после того, как «Полоцк» развалился и на семь лет опустился в чемпионат области, стал ездить поддерживать родной клуб в других городах.





— Тогда, если честно, вообще не знал, что команда продолжает существовать, но как-то встретил знакомого, который спросил: «А чего на футбол не ходишь?» — «А разве играют? Нигде ж не пишут». В итоге у меня появился интернет, и я стал получать об играх больше информации. Лет пять назад впервые поехал за командой на выезд — на финал Кубка Витебской области в Сенно, где мы встречались с командой из Орши. Приехали, пошумели, как говорится, шизу прогнали… Вот тогда меня крепко затянуло. С тех пор я с фанатами.

«Мы же не дети, чтобы прыгать на трибунах друг на друга»

Тимофей говорит, что в 2017-м посетил все гостевые матчи. Правда, как считает болельщик, сделать это было несложно. К фанатам доброжелательно относились в команде и постоянно брали с собой в автобус. Самые приятные воспоминания у болельщика остались от поездок в Городок.





— Дружеские встречи в Городке, который представляет команда «Детскосельский», для меня были праздником. Там живут наши товарищи — заядлые болельщики Ромуальд и Вова, — рассказывает Тимофей. — Они всегда душевно нас принимали. Садимся за стадионом, «поляну» накрываем и общаемся. Футбол обсуждаем: кто из игроков куда перешел, у кого какие проблемы. И никто ни с кем не ругается. Мы же не дети, чтобы прыгать на трибунах друг на друга. На выездах если что-то и напрягает, то полупьяная местная аудитория, которая начинает оскорблять. Но тут главное сдержаться, чтобы не довести все до конфликта. Бывают, конечно, эксцессы, но за грудки потрясем друг друга и разойдемся. Мы в автобус, а они — по своим делам. Серьезных стычек никогда не было.

Несмотря на это, Тимофей считает себя очень эмоциональным болельщиком и не отрицает, что может и покричать, и повздорить с кем-нибудь на стадионе.

— Ты так вымотаешься за время матча, что потом пустой ходишь. Как стакан. Нет никаких эмоций — все на стадионе остается, — объясняет болельщик.





После возвращения «Полоцка» в Д3 Тимофей пока так никуда и не съездил. Объясняет это тем, что на разъезды нужны серьезные деньги. Команда уже с собой не берет, а пенсия совершать такие трипы не позволяет.

Текущие неудачи болельщик пытается объяснить рационально и предполагает, что многие игроки «Полоцка» пока просто не дотягивают до уровня второй лиги. Однако все равно верит, что игра наладится.

— Надежды были хорошие, но планировали один состав на сезон, а он поменялся, так как многие футболисты разъехались по своим командам из чемпионата области и коллектив ослаб. Ребята молодые, сыгранности пока нет. Да, стараются, желание есть, но даже вторая лига — это пока не их уровень. Сырые. Есть у нас и звезда — опытный Владимир Шаков, поигравший в высшей лиге, однако играет он не всегда. Некоторые говорят, что мы даже зря заявились в Д3. Как были областной командой, так и остались. Но мы, болельщики и фанаты, все равно надеемся, верим и ждем от команды лучшей игры.





Тимофей признается, что за эти годы футбол стал для него любимым увлечением, которое он ни на что не променяет. Как и родной клуб, за который будет болеть всегда: «Бывает, ругаем команду, критикуем, но понимаем, что другой у нас все равно не будет».

— Футбол как будто в моей крови, — объясняет Гавриленко. — Не могу уже без него. Одна игра заканчивается, и уже жду следующих выходных. Самое плохое время для меня — межсезонье. В этот период ничего не происходит, и ты просто ждешь, когда же начнется чемпионат. Я, кстати, в настольный теннис играю постоянно и даже становился чемпионом области среди инвалидов. Но футбол — это моя отдушина и мания. Он, повторюсь, в моей крови, и жить без него уже не могу.





«Когда возвращались из Жлобина, пришлось спать под мостом в Горках»

Виталия Семеренко, стоявшего у истоков местного фан-движа, в Полоцке знает каждый футбольный фанат. Правда, больше под ироничным прозвищем Свин, которое болельщик получил еще в детстве.



Виталий Семеренко

— Я когда-то одиннадцать лет отзанимался в ДЮСШ на нашем родном стадионе, придя в секцию еще в 1987 году, — рассказывает Семеренко. — Мы играли на первенстве области, ездили и в Москву, и в Калугу, и в Висагинас, выступали против дубля новополоцкого «Нафтана», однако футболистом я не стал. Для этого в нашем городе слабоватые возможности. Что говорить про нас, если в Новополоцке из нашего поколения лишь немногие заиграли. А Свином прозвали вот почему. Был у нас супермегавратарь. Мы бегали в киевских бутсах, а он — в «адидасах», купленных родителями. Как-то была дождливая погода, играли против Пскова. Мимо этого вратаря пролетел мяч, и он даже шаг в сторону не сделал: бутсы испачкает. А я вышел вместо него на замену и за мячом прямо в лужу лицом плюхнулся. После игры тот вратарь мне сказал: «Что ты как свинья?! Себя не уважаешь?» А я ответил: «Это ты себя не уважаешь, а я уважаю команду и играю за нее, а не за красивые бутсы, которые мне папа купил».

Не став футболистом, Виталий превратился в преданного болельщика, который начал поддерживать полоцкие команды еще на чемпионате области, а в середине нулевых стал основателем местного фан-движения.





— На матчах в какой-то момент начало собираться больше народа, и ребята как-то решили, что нужно создать свой фан-сектор. Так потихонечку все и началось. В какой-то момент на секторе собиралось даже больше пятидесяти человек. Поначалу делали баннеры за свои деньги, а потом и клуб начал помогать, — вспоминает собеседник.

Как и любой настоящий фанат, Виталий путешествовал за любимой командой по Беларуси. Причем посещал даже достаточно отдаленные города вроде Речицы, Могилева и Гомеля. А самая незабываемая история приключилась с Семеренко в Жлобине.

— Мы тогда, кажется, играли во второй лиге. Рассчитывали с фанатами, что домой вернемся с командой на автобусе, как случалось раньше. Однако оказалось, что мест нет, но в клубе нам дали немного денег на дорогу, за которые мы купили себе поесть. Вчетвером из Жлобина добирались назад на «собаках» (пригородных поездах. — Прим. TUT.BY), а если контролеры снимали, то шли пешком, потом ехали на попутках. Ночевали под каким-то мостом в Горках, ели дикие яблоки и груши. А когда зашли с одним из мужиков, который нас подвозил, в магазин, он со знанием дела сказал кассиру: «Дайте батон, майонез и сосиски». Это же фанатская еда. Вот он нас и угостил. Не хватило десяти километров добраться до Орши — за нами приехал отец друга. В итоге ехали домой практически два дня.



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«Многие считают, что я „сдетинился“»

Виталий вспоминает, что в какой-то момент местный фан-движ едва не распался, так как многие болельщики разъехались по другим городам и обзавелись семьями. Но Семеренко, несмотря ни на что, все равно приходит на сектор, хоть на нем часто собирается всего чуть больше десяти фанов. Посещать каждый матч у него уже не получается из-за работы.





— Я работаю формовщиком — заливаю бордюры и тротуарную плитку. Если время позволяет, то срываюсь и хоть на второй тайм, но все равно прихожу на игру, — рассказывает собеседник. — Болеть за «Полоцк» для меня — это престиж. Меня знают во многих городах Беларуси. Бывает, даже не помню человека, а он ко мне подходит и говорит: «О, Виталя, привет! Как жизнь?» Многих удивляет, что я уже взрослый, но якобы «сдетинился» и продолжаю с фанатами на футбол ходить. На это отвечаю: «Посмотрите на Западную Европу. Там на гостевые матчи за командой ездят люди, которым по 50−60 лет. Семьями. И если бы мне деньги позволяли, я бы тоже так делал». Это нормально. Чего хочу от команды? Чтобы пробивались выше и оказались в следующем году хотя бы в серединке турнирной таблицы. Надеюсь, что команда когда-нибудь повторит успех старого «Полоцка» и займет высокое место в первой лиге.





Несмотря на слабую игру в этом сезоне, Виталий носа не вешает:

— Текущие результаты, конечно, угнетают, но бросить коллектив из-за этого невозможно. Ты, бывает, в чувствах бросишь другу: «Все, больше не пойду!» Но перед следующей домашней игрой созваниваетесь и говорите: «Ну что, идешь?» — «Иду, а ты?» — «Ну, конечно». Затянуло уже, мы привыкли, и команде все-таки нужна поддержка.





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