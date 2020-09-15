Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Минлесхоз: важное для грибников и какой праздник для лесника самый главный

Очень важная неделя ожидает работников лесного хозяйства Беларуси. Это и настоящий грибной бум, в котором принимают участие тысячи белорусов, и предстоящий профессиональный праздник, и ряд других важных событий, о которых слушателям радио Sputnik рассказала пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Докучаева.

"Эпидемиологическая ситуация помешала нам в этом году устроить какое-то большое республиканское мероприятие. Но мы сосредоточились на регионах, что принесло свои положительные плоды. В Могилевском лесхозе откроется современный семенной центр по выращиванию посадочного материала, аналогичные комплексы были созданы в Ивацевичском, Глубокском районах и в Щомыслице под Минском. Еще одним знаковым событием станет открытие пилотного производства в Мозырском опытном лесхозе, которое было построено в рамках поручения главы государства", - отметила Докучаева.

Собеседница Sputnik добавила несколько слов и о "тихой охоте", которая в последние дни началась в лесах Беларуси.

"Грибников, которые массово вышли на сбор даров леса, хотелось бы попросить не сорить и соблюдать правила пожарной безопасности в лесных массивах", - сказала она.

Программу "Признаки жизни" с участием пресс-секретаря Министерства лесного хозяйства Беларуси Анастасии Докучаевой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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