Красный Крест привез помощь израильтянам на белорусско-украинской границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Число израильских хасидов-паломников, которые пытаются въехать через Беларусь на территорию Украины, будет расти, им уже помогает Красный крест, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

На данный момент, по информации ГПК, работа пункта пропуска "Новые Ярыловичи" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Новая Гута") не возобновлена. Количество паломников, которых белорусская сторона оформила на выезд из страны, уже составляет 734 человека, среди них лица преклонного возраста и дети.

"По нашим оценкам, их численность будет расти. Белорусская сторона продолжает оформлять документы на выезд", - сообщил Sputnik во вторник официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, те более 500 паломников, которых накануне белорусские пограничники пропустили через пункт пропуска "Новая Гута", а украинские не пустили на свою территорию, провели ночь на "нейтралке".

"Это территория примерно в километр между белорусским пунктом пропуска и украинской границей. Волонтеры Красного Креста привезли им горячее питье и теплые одеяла", - сказал собеседник Sputnik.

По его словам, среди них около 40 детей до 12 лет, от 12 до 18 лет почти 100, а также более 10 человек в очень преклонном возрасте, в основном все более 1,5 тысяч паломников-хасидов - граждане Израиля. "Они прилетели в Беларусь, чтобы потом выехать в соседнюю Украину, чтобы встретить иудейский Новый год", - сказал Бычковский.

Большое количество паломников из Израиля скопилось на белорусско-украинской границе накануне – они приехали, чтобы встретить еврейский Новый год в Умани (Украина). Всего их более полутора-тысяч. 14 сентября белорусские пограничники пропустили примерно треть из них, однако украинская сторона отказалась оформлять паломников из-за запрета, связанного с пандемией.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма – рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18–20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19.

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