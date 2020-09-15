Тепло и без дождей: точный прогноз погоды на вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Комфортная осенняя погода сохранится в Беларуси во вторник, сообщили в Белгидромете. Теплее всего будет на юго-западе страны, где воздух прогреется до +25.. +28°С. В среднем по Беларуси ожидается +19.. +24°С.

По прогнозам синоптиков, во вторник будет переменная облачность, обойдется без дождей. Ветер западный слабый до умеренного. В Минске осадки не ожидаются, температура воздуха утром +15..+17°С, днем +20..+22°С, вечером +14..+16°С.

В Бресте будет ясно, без осадков. Вечером небольшая облачность, возможен туман. Днем воздух прогреется до +22..+24 °С. В Витебске солнце не появится. Обещают сплошную облачность. Вечером будет туман, видимость составит 500-800 метров. Температура воздуха +17..+19 °С. В Гомеле обещают небольшую облачность, потеплеет до +22..+24 °С. В Гродно будет солнечная погода. Вечером прогнозируют небольшую облачность и дымку. Воздух прогреется до +22..+24 °С. В Могилеве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем составит +18..+20 °С.

По прогнозам, похолодание придет в Беларусь к концу недели. В пятницу обещают усиление ветра, в дневные часы температура воздуха будет находиться в пределах от +9°С на северо-востоке страны до +19°С на юго-западе. А в выходные ожидаются первые ночные заморозки.

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