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В Гомеле задержаны корреспонденты «Белсата» Марина Дробышевская и Евгений Меркис
Источник материала: Навiны
В Гомеле задержаны корреспонденты телеканала «Белсат» Марина Дробышевская и Евгений Меркис.
Что им вменяется в вину, пока неизвестно. Гомельская журналистка Лариса Щирякова сообщила в «Фейсбуке», что коллег задержали вскоре после интервью с ней. Сама она минувшие выходные находилась в ИВС после задержания в пятницу, 11 сентября. Суд оштрафовал ее на 25 базовых величин (675 рублей).
14 сентября Европейская федерация журналистов
Правозащитники также сообщают, что вчера вечером две женщины были задержаны у Красного костела и трое мужчин — в микрорайоне Лошица.
Как сообщалось ранее, накануне был
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В Гомеле задержаны корреспонденты телеканала «Белсат» Марина Дробышевская и Евгений Меркис.
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