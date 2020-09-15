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В Гомеле задержаны корреспонденты «Белсата» Марина Дробышевская и Евгений Меркис

15.09.2020 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомеле задержаны корреспонденты телеканала «Белсат» Марина Дробышевская и Евгений Меркис.

Что им вменяется в вину, пока неизвестно. Гомельская журналистка Лариса Щирякова сообщила в «Фейсбуке», что коллег задержали вскоре после интервью с ней. Сама она минувшие выходные находилась в ИВС после задержания в пятницу, 11 сентября. Суд оштрафовал ее на 25 базовых величин (675 рублей).

14 сентября Европейская федерация журналистов потребовала немедленного освобождения задержанных в Беларуси сотрудников СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, 12-13 сентября были задержаны и оставлены за решеткой в ожидании судов: в Минске Екатерина Андреева, Максим Горченок, Александр Васюкович, Владимир Гридин, Егор Калягин, в Гомеле — Лариса Щирякова и Андрей Толчин, в Могилеве — Алесь Соболевскиий, в Витебске — Дмитрий Казакевич, в Бобруйске — Александр Чигирь.

Правозащитники также сообщают, что вчера вечером две женщины были задержаны у Красного костела и трое мужчин — в микрорайоне Лошица.

Как сообщалось ранее, накануне был задержан журналист «Прессбола» Сергей Щурко.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Гомеле задержаны корреспонденты телеканала «Белсат» Марина Дробышевская и Евгений Меркис.
 
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