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На девушку, сорвавшую с неизвестного в штатском маску, завели уголовное дело

15.09.2020 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет открыл уголовное производство в отношении минчанки, сорвавшей с неизвестного в штатском маску.

На девушку, сорвавшую с неизвестного в штатском маску, завели уголовное дело
Фото носит иллюстративный характер

Как рассказала «Радыё Свабоды» мать девушки, «дело завели по статье 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел)».

«Будем сражаться. У нас есть три свидетеля, которые там были. Видели, что происходило. Они готовы дать показания в суде», — сказала мать.

О ком именно идет речь не сообщается. О девушке известно лишь имя — Юлия.

 
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Следственный комитет открыл уголовное производство в отношении минчанки, сорвавшей с неизвестного в штатском маску.
 
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