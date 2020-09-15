На девушку, сорвавшую с неизвестного в штатском маску, завели уголовное дело

Следственный комитет открыл уголовное производство в отношении минчанки, сорвавшей с неизвестного в штатском маску.



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Как рассказала «Радыё Свабоды» мать девушки, «дело завели по статье 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел)».

«Будем сражаться. У нас есть три свидетеля, которые там были. Видели, что происходило. Они готовы дать показания в суде», — сказала мать.

О ком именно идет речь не сообщается. О девушке известно лишь имя — Юлия.