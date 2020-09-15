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Спасут ли $1,5 млрд гиганта мысли и какой будет девальвация? Считаем эффект от российского кредита

15.09.2020 10:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Россия рефинансировала сама себя

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит – $1,5 млрд. И мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», – заявил Путин.

Эти деньги до Беларуси вообще не дойдут: они пойдут на оплату долгов перед «Газпромом» (они превысили $330 млн) и на обслуживание российского долга.

Кремль эти деньги выделил сам себе – чтобы потом не ходить и не клянчить у Минска долги, которые будут накапливаться. Проще не допустить дефолта, когда Беларусь не сможет вообще ничего отдать. Так что РФ, рефинансировав сама себя, еще глубже загоняет Беларусь в долговую яму.

Активы в обмен на долги

В целом ничего нового, а с учетом того, что Кремлем велено российским банкам расширить кредитную линию для своих белорусских «дочек» и субъектов хозяйствования, ясно, что Россия готовит широкомасштабную операцию «активы в обмен на долги». Так что никаких «поцелуи в обмен на доллары» нет – сугубо прагматический ход Кремля. Причем мы знаем только одну часть договоренностей – есть, безусловно, и другие договоренности, о которых мы узнаем позже.

Повестка дня в тени

Номенклатурно-силовой междусобойчик работает – мы увидели лишь небольшой фрагмент договоренностей: заметьте, ничего не было сказано ни о Белгазпромбанке, ни по другим активам, ни по Союзному государству, ни по многим другим темам, которые активно обсуждались в прошлом году. Но с повестки дня они не сняты, как и не снят вопрос трансфера власти, а также того, что творил и продолжает творить белорусский режим в отношении самих белорусов.

 
Теги: Минск
 
 
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