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Глава NASA счел «важным событием» обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Источник материала: АФН
Обнаружение фосфина (газа, который вырабатывается некоторыми живыми организмами) в атмосфере Венеры является «наиболее важным событием» за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни.
Такое мнение выразил в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн.
«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — написал Брайденстайн.
14 июня группа астрономов из Массачусетса и Кардиффа опубликовала в журнале Nature Astronomy исследование, в котором утверждается, что в атмосфере Венеры был обнаружен фосфин. В исследовании отмечается, что фосфин является одним из соединений, свидетельствующих о потенциальных признаках жизни, передает РБК.
Специалисты исследовали атмосферу Венеры при помощи наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла (JCMT) на Гавайях и системы радиотелескопов ALMA в Чили в миллиметровом диапазоне волн.
В обычных условиях на Земле фосфин (фосфористый водород, PH3) представляет собой бесцветный ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами.
В атмосфере Земли фосфин появляется за счет антропогенной деятельности и благодаря жизнедеятельности анаэробных организмов — к ним относятся некоторые бактерии, грибы, водоросли и черви.
Планета Венера — вторая от Солнца ближайшая к Земле планета. По сравнению с другими планетами Венера вращается в обратном направлении. Это означает, что Солнце на планете встает на западе и заходит на востоке.
Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа и азота. Поверхность планеты полностью скрывают чрезвычайно густые облака, состоящие из капель серной кислоты.
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Обнаружение фосфина (газа, который вырабатывается некоторыми живыми организмами) в атмосфере Венеры является «наиболее важным событием» за все время поисков...
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