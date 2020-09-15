Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.





В ведомстве заявили, что вынужденно ограничили пропуск транспорта через контрольно-пропускной пункт. По их словам, большое количество иностранцев на проезжей части усложняет проезд автомобилей и несет потенциальную угрозу жизни граждан.





Белорусскую сторону проинформировали о решении. Осуществляется перенаправление транспортных средств в другие пункты пропуска, сообщили в релизе.





Пресс-центр Госпогранслужбы Украины отмечает, что сегодня во второй половине дня в пункты пропуска на границе с Беларусью начали прибывать иностранцы, которые пытаются попасть на украинскую территорию.





На место событий приехал глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он встретился с иностранцами и продемонстрировал им постановление Кабинета Министров об ограничении въезда.





"Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы. Также глава ведомства подчеркнул недопустимость нарушения границы иностранцами, поскольку они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы", – сказано в пресс-релизе.





В Госпогранслужбе добавили, что ситуация контролируемая, граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме.





Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.



