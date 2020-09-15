ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина ограничила пропуск в КПП "Новые Яриловичи", через который хасиды пытаются добраться из Беларуси в Умань

15.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На границе Украины и Беларуси в Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи", через который сотни хасидов пытаются попасть на украинскую территорию на празднование Нового года по еврейскому календарю, временно ограничили движение транспорта и граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе  Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве заявили, что вынужденно ограничили пропуск транспорта через контрольно-пропускной пункт. По их словам, большое количество иностранцев на проезжей части усложняет проезд автомобилей и несет потенциальную угрозу жизни граждан.

Белорусскую сторону проинформировали о решении. Осуществляется перенаправление транспортных средств в другие пункты пропуска, сообщили в релизе.

Пресс-центр Госпогранслужбы Украины отмечает, что сегодня во второй половине дня в пункты пропуска на границе с Беларусью начали прибывать иностранцы, которые пытаются попасть на украинскую территорию.

На место событий приехал глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он встретился с иностранцами и продемонстрировал им постановление Кабинета Министров об ограничении въезда.

"Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы. Также глава ведомства подчеркнул недопустимость нарушения границы иностранцами, поскольку они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы", – сказано в пресс-релизе.

В Госпогранслужбе добавили, что ситуация контролируемая, граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября. 



У ПУНКТІ ПРОПУСКУ «НОВІ ЯРИЛОВИЧІ»
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На границе Украины и Беларуси в Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи", через который сотни хасидов пытаются попасть на украинскую территорию на...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Пришло время отдавать долги". О задержании Сергея Щурко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика