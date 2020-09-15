ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Пришло время отдавать долги". О задержании Сергея Щурко

15.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный спортивный журналист и организатор благотворительных акций Сергей Щурко сообщил, что к нему едет милиция, и вскоре перестал выходить на связь.

"Пришло время отдавать долги". О задержании Сергея Щурко
А накануне состоялся суд, он осужден к 15 суткам ареста. Причина очевидна: сегодня любой, кто против действующей власти, автоматически становится «нарушителем закона».

Давняя подруга и единомышленница Сергея, Ольга Хижинкова в этой связи написала в своем Фейсбуке: "Человек, делающий так много важного и доброго, сейчас находится под арестом. Самым большим достижением тех, кто его задерживал, так и останется умение четко выполнять приказы по задержанию наших самых светлых умов. Держись, друг!".

"Сергей не только один из самых ярких спортивных журналистов страны, но и организатор многочисленных благотворительных проектов, посвященных обездоленным детям и спортсменам-инвалидам. 

Он заполняет ниши государственного невнимания к тем, кто остро нуждается в помощи, – написал Борис Тасман, много лет проработавший с Сергеем Щурко в «Прессболе». – Скольким людям Сергей помог своими публикациями и акциями! Сегодня пришло время отдавать долги».

И действительно, общественная реакция на случившееся будет своего рода индикатором. Вступятся ли за Щурко десятки тысяч людей, которым он помог, или отмолчатся…
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный спортивный журналист и организатор благотворительных акций Сергей Щурко сообщил, что к нему едет милиция, и вскоре перестал выходить на связь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Басков объяснил, почему поддерживает Александра Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика