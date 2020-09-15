ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На что пойдет 1,5 млрд долларов, одолженных у России

15.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Рефинансирование госдолга и погашение задолженности за газ съедят почти весь кредит, о получении которого Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным.



Россия предоставит Беларуси кредитный транш в 1,5 млрд долларов. Об этом заявил 14 сентября в Сочи президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

На что пойдут эти деньги и является ли новый кредит свидетельством поддержки Александра Лукашенко со стороны Кремля? 

Мнением по этому поводу поделился на своей странице в Facebook основатель портала «Сильные новости» и экспертного сообщества «Стратегическая мысль» Петр Кузнецов.

- Мы уже знаем, что 1 миллиард Лукашенко просил на рефинансирование существующего долга (а всего в этом году надо выплатить 3,9 миллиардов). А ещё мы знаем, что Минск пообещал выплатить 325 миллионов долга за газ, на чем настаивала Москва. И вот, от кредита практически ничего не остается.

Это нельзя назвать жестом поддержки просто потому, что выделяемая сумма ни в коей мере не позволит Лукашенко удержать сваливающуюся в пике экономику. Она лишь позволит не допустить банкротства уже в этом году. Но с учетом всех иных проблем и долгов, даже с этим кредитом в 2021 Беларусь войдет сильно обедневшей и на грани коллапса.

Второй момент из встречи, который многие сегодня обсуждают - фраза Путина о том, что в 1992-94 гг. Россия взяла на себя обязательства по отношению к Беларуси и будет их исполнять и при Лукашенко, и при другой власти.

Здесь не только намек на то, что нынешнего руководителя рассматривают как уходящую фигуру. Здесь, главным образом, намек на другое. И это очень болезненный намек для Лукашенко.

Сейчас в меньшей мере (в свете постоянной грызни), но с самого начала своей президентской карьеры и до последних лет Лукашенко очень четко играл в роли "решальщика" и "добытчика" в Москве. В глазах номенклатуры, директората и силовиков, в общей, всей той публики, которая всегда смотрит на Восток, он представал единственным человеком, который может привезти оттуда ресурсы. В рамках этой модели всегда наиболее рьяно в Беларуси уничтожались не прозападные политики и движения, а именно пророссийские - чтобы не нарушать монополию. И государству же принадлежала монополия продвижения здесь российских интересов.


И вот сегодня Путин практически прямой речью сказал, что дает 1,5 миллиарда не Лукашенко, а в рамках "обязательств", которые будут "исполнять" и при другой власти. Фактически, серпом по... дали понять, что Лукашенко больше - не "решальщик" и место, что называется, вакантно.

А кредит - лишь потому, что немедленный дефолт Беларуси в пределах пары месяцев не нужен никому и России в первую очередь.

Таким образом, из того, что нам сейчас известно о результатах встречи (оговариваюсь, потому что, мало ли, вдруг ещё что вылезет), ничего не говорит о том, что Москва чем-то ещё готова помогать Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рефинансирование госдолга и погашение задолженности за газ съедят почти весь кредит, о получении которого Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасут ли $1,5 млрд гиганта мысли и какой будет девальвация? Считаем эффект от российского кредита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика