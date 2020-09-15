Сколько налогов казна недосчиталась в первом полугодии

TUT.BY . Доходы казны от налога на прибыль за первое полугодие сократились на 44% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Из отраслей, вносящих наибольший вклад в обеспечение бюджета за счет налогов, рост обозначился в торговле, строительстве и ИКТ, пишет





Налоговые поступления в бюджет в первой половине 2020 года составили 12,65 млрд рублей, что на 2,82% меньше, чем по итогам первого полугодия 2019 года, следует из данных Министерства по налогам и сборам. В республиканский бюджет налоги принесли 4,93 млрд рублей, а в местные — 7,73 млрд. По итогам первых трех месяцев года общая сумма уплаченных в бюджет налогов была сопоставима с прошлогодним показателем. Но по сбору отдельных налогов сложился негативный фон как в первом, так и во втором квартале.





Самое большое проседание произошло по налогу на прибыль: 772 млн рублей против 1,39 млрд рублей по итогу аналогичного периода 2019 года.





— Налог на прибыль более «чувствителен» к ситуации в экономике, чем остальные налоги. Он сильнее всех падает в случае каких-то шоков. Мы имели ситуацию, когда существенная часть экономики, генерирующая большие прибыли (в частности нефтепереработка), столкнулась с шоком изменения условий торговли. Следовательно, падала прибыль. Это могло отразиться и на поступлениях от налога на прибыль, — объясняет экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.





Если смотреть по отраслям экономики, то заметно просели налоговые поступления от игроков рынка горнодобывающей промышленности — 216 млн рублей против 611 млн рублей за тот же период 2019 года. Немного просели налоговые поступления от обрабатывающей промышленности: 2,3 млрд рублей против 2,77 млрд рублей в первом полугодии 2019-го.







