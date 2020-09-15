







Как легко догадаться, Shorts станет аналогом популярного TikTok. Пользователю нового сервиса дадут возможность легко склеивать несколько роликов, настраивать эффекты и скорость или использовать для своего творчества популярную музыку. С последним раньше на YouTube было строго — без покупки лицензии у правообладателя ролик блокировался.





Что характерно, раннее бета-тестирование Shorts стартует в Индии, где как раз недавно был заблокирован TikTok. Пока приложение будет работать только там и только с устройствами на ОС Android. Позже сервис обещают сделать доступным во всем мире и для гаджетов с операционной системой iOS.