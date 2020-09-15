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YouTube запускает "клона" TikTok

15.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видеохостинг YouTube объявил о запуске нового сервиса, получившего название Shorts. Он рассчитан на любителей записывать 15-секундные видео на смартфон, накладывать на него музыку и эффекты, а потом делиться с подписчиками, передает РИА Новости.




Как легко догадаться, Shorts станет аналогом популярного TikTok. Пользователю нового сервиса дадут возможность легко склеивать несколько роликов, настраивать эффекты и скорость или использовать для своего творчества популярную музыку. С последним раньше на YouTube было строго — без покупки лицензии у правообладателя ролик блокировался.

Что характерно, раннее бета-тестирование Shorts стартует в Индии, где как раз недавно был заблокирован TikTok. Пока приложение будет работать только там и только с устройствами на ОС Android. Позже сервис обещают сделать доступным во всем мире и для гаджетов с операционной системой iOS.
 
 
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Видеохостинг YouTube объявил о запуске нового сервиса, получившего название Shorts. Он рассчитан на любителей записывать 15-секундные видео на смартфон, накладывать на...
 
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