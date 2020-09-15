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Евро подорожал, доллар и российский рубль дешевеют
Источник материала: Onliner
С 1 сентября рубль рисует график в виде ступенек, ведущих вверх, — по отношению к трем основным валютам корзины. Что бы это ни значило и чего бы это ни стоило для нашей казны. Очевидно, вчерашнее заявление Москвы про кредит в полтора миллиарда долларов не может не отразиться на нынешней странной реальности. Сейчас посмотрим как.
Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с осторожного движения доллара вниз: пока минус 0,05 копейки, цена 2,5935.
Евро резковато прибавил 0,84 копейки и торгуется по 3,0828.
Российский рубль сбросил 1,22. Стоит 3,4525 за сотню.
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С 1 сентября рубль рисует график в виде ступенек, ведущих вверх, — по отношению к трем основным валютам корзины. Что бы это ни значило и чего бы это ни стоило для...
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