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Евро подорожал, доллар и российский рубль дешевеют

15.09.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 1 сентября рубль рисует график в виде ступенек, ведущих вверх, — по отношению к трем основным валютам корзины. Что бы это ни значило и чего бы это ни стоило для нашей казны. Очевидно, вчерашнее заявление Москвы про кредит в полтора миллиарда долларов не может не отразиться на нынешней странной реальности. Сейчас посмотрим как.

Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с осторожного движения доллара вниз: пока минус 0,05 копейки, цена 2,5935.

Евро резковато прибавил 0,84 копейки и торгуется по 3,0828.

Российский рубль сбросил 1,22. Стоит 3,4525 за сотню.

В понедельник доллар потерял 0,52 копейки и стал стоить 2,594. Евро подешевел на 0,41 копейки и опустился до 3,0744. У российского рубля был минус 0,61 копейки, за сотню давали 3,4647.

 
 
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С 1 сентября рубль рисует график в виде ступенек, ведущих вверх, — по отношению к трем основным валютам корзины. Что бы это ни значило и чего бы это ни стоило для...
 
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