Водитель каршерингового BMW: врезался в ограждение, оставленное силовиками на проезжей части

Источник материала: Onliner

Воскресные перекрытия дорог в столице отозвались неприятностями даже во вторник. Сегодня ночью, как сообщает наш читатель Михаил, он попал в аварию, столкнувшись с оставленным на дороге металлическим заграждением. Мужчина предчувствует проблемы со страховкой: BMW принадлежит каршеринговой компании.





— Около 02:30 ночи ехал на каршеринговом BMW по улице Интернациональной, мимо Зыбицкой, — рассказал свою версию произошедшего Михаил. — Передо мной, также в средней полосе, двигался автомобиль такси Renault Logan. Я намеревался повернуть направо, на улицу Купалы в направлении проспекта Независимости. Перестроился в правую полосу, и прямо передо мной на проезжей части оказалось препятствие — металлическое заграждение, которое используют во время протестов для преграждения пути. Несколько таких конструкций находилось на проезжей части, посередине крайнего правого ряда, они не были ничем обозначены, предупредительных временных знаков тоже не было. В темноте я заметил преграду в последний момент (она довольно узкая, 3—4 сантиметра), столкновения избежать не удалось.

— Сейчас мне предстоит пройти оценку повреждений, — продолжает водитель. — Страховая компания будет требовать возмещения ущерба с меня, а я опасаюсь, что не смогу его истребовать с силовиков и дорожников. Сотрудники ГАИ в постановлении указали: «Препятствие был в состоянии обнаружить, не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки». Я оставил отметку, что не согласен с протоколом, свою вину не признал.





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