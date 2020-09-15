Операторы обещали белорусам безлимитный трафик в мессенджерах. Но всплыл нюанс: за Telegram придется заплатить

Источник материала: Onliner

Некоторые читатели Onliner сетуют на неприятную ситуацию. Белорусские операторы предлагают платные услуги по предоставлению безлимитного трафика при общении в мессенджерах. Некоторые пользователи подключили эту услугу, а недавно с удивлением узнали, что при использовании Telegram трафик тарифицируется отдельно. С учетом огромного количества фото и видео, которые многие привыкли смотреть и пересылать через этот мессенджер, может случиться так, что абонент израсходует включенный в абонплату трафик.

Перед нами как раз тот случай, когда перед подключением услуги желательно ознакомиться с условиями ее предоставления. И у A1, и у МТС, и у life:) в описании услуг указан перечень случаев, когда безлимит на мессенджеры не будет считаться таковым.

Сегодня для абонентов наиболее интересны три случая, когда при подключенном безлимите на мессенджеры трафик все же будет расходоваться из вашего основного пакета, включенного в абонплату. Так будет в случае использования VPN, прокси-сервера, а также в случае невозможности распознавания интернет-трафика.

Даже если вы не использовали VPN и прокси, то в Telegram будет актуальна проблема невозможности распознавания трафика. «В августе сервис Telegram ввел новые инструменты обеспечения доступности для пользователей в Беларуси, которые затрудняют распознавание части интернет-трафика операторами связи», — напомнили в поддержке A1 на форуме Onliner. Таким образом, пока белорусские операторы не смогут предоставлять весь трафик из этого мессенджера безлимитно в рамках соответствующих услуг.