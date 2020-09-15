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Женщина облила бывшего мужа бензином и подожгла. После этого пыталась покончить с собой

15.09.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

13 сентября в одной из деревень Рогачевского района 50-летняя женщина повздорила с бывшим мужем на почве ревности. Она облила 53-летнего мужчину бензином и подожгла. Кроме того, возник пожар в доме. Женщина также попыталась покончить с собой. Оба живы, госпитализированы. СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство.

Когда вспыхнул огонь, горящий мужчина выбежал из дома и сумел сбить с себя пламя. При этом огонь быстро распространился по дому.

Женщина облила бывшего мужа бензином и подожгла. После этого пыталась покончить с собой

Соседи заметили пожар и вызвали МЧС.

Женщина облила бывшего мужа бензином и подожгла. После этого пыталась покончить с собой

По данным следствия, женщина предприняла попытку суицида, но ей своевременно была оказана медпомощь. Ее бывший муж госпитализирован с ожогами.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 («Покушение на убийство»).

 
 
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13 сентября в одной из деревень Рогачевского района 50-летняя женщина повздорила с бывшим мужем на почве ревности. Она облила 53-летнего мужчину бензином и подожгла....
 
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