Женщина облила бывшего мужа бензином и подожгла. После этого пыталась покончить с собой

Источник материала: Onliner

13 сентября в одной из деревень Рогачевского района 50-летняя женщина повздорила с бывшим мужем на почве ревности. Она облила 53-летнего мужчину бензином и подожгла. Кроме того, возник пожар в доме. Женщина также попыталась покончить с собой. Оба живы, госпитализированы. СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство.

Когда вспыхнул огонь, горящий мужчина выбежал из дома и сумел сбить с себя пламя. При этом огонь быстро распространился по дому.





Соседи заметили пожар и вызвали МЧС.





По данным следствия, женщина предприняла попытку суицида, но ей своевременно была оказана медпомощь. Ее бывший муж госпитализирован с ожогами.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 («Покушение на убийство»).