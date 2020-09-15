Мнение: «Как же важно государству нести людям свое величие. Не на словах. Действиями»

Источник материала: Tut.by

Колумнист Татьяна Сулимова рассуждает о том, как насилие и жестокость друг к другу расходятся кругами по воде, затрагивая все большее количество людей. О том, к чему может привести эта пугающая тенденция — в ее новой колонке для LADY.



Татьяна СулимоваАвтор книги «Послушайте что!», радиоведущая, колумнист LADY.TUT.BY

Почему я против проявления жестокости государством? Потому что это негласное разрешение быть жестоким каждому гражданину.

В последнее время я сталкиваюсь с невероятными вещами. На фоне того, что сети пестрят лозунгами «белорусы прекрасны», в мою жизнь нет-нет да и врывается что-то из ряда вон.

Насилие пускает корни. Я бежала кросс по улице, и сосед просто спустил на меня собаку. Огромную овчарку. Почему спустил? Потому что теперь так можно. Что он сказал? Это территория за калиткой его дома, а он живет здесь 20 лет. И поэтому собака бегает, где хочет. Но это общая дорога! Большая немецкая овчарка бросилась на меня и расцарапала ногу. Я ушла в слезах, стирая кровь подорожником.

— Йода дать?- крикнул в спину сосед.

Первая полноценная неделя моего первоклассника в гимназии закончилась слезами.



Фото: unsplash.com

— Забери меня из этой школы? Отведи в детский сад! — чуть не плакал сын.

Что произошло? Он очень хотел подружиться со всем классом и придумал способ —

купил в школьном буфете полуторалитровую упаковку сока. Принес в класс, взял стаканчики в кулере и на большой перемене обьявил:

— Угощаю!

Он представил уже, как одноклассники выстроятся в очередь, каждый будет брать себе стаканчик, бармен нальет аккуратно, а мальчик или девочка его поблагодарят и будут рады иметь такого доброго и щедрого друга Первые двое ребят так и сделали. Но потом подошла группа мальчиков, они отобрали сок, оттолкнули сына, сами стали себе наливать угощение.

В итоге облили соком его книги и парту. И даже на новые брючки попали липкие брызги. Остатки сока вылили в окно, а пачкой начали играть в футбол. Представляю, как мой гордый мальчик все свои силы направил на то, чтобы не плакать.

— Забери меня из этой школы!

Я стала спрашивать «почему-зачем». И пусть не сразу, но полились градом слезы, и он рассказал эту историю.

Девушка, которая борется со смертельным заболеванием, поделилась, какие сообщения ей пишут хейтеры. Не могу об этом писать… Плачу.



Фото: unsplash.com

Мою знакомую избил муж. И детям прилетело.

— Что же мне делать?!

— Нельзя терпеть насилие! — говорю.

Я это всегда говорила. Буду говорить. Насилие терпеть нельзя. Я об этом статьи в государственные газеты писала. Поддерживала программы по борьбе с насилием. Что же удивительного, что и теперь осталась при своем мнении?

Знакомая подала на развод, но сомневается — раньше бил, но не так сильно.

А теперь будет. Можно теперь.

Государство — это дух. Живое существо, сеющее законы для общества. Из этого потом прорастает, что посеяли. Возможно, вы замечали в рамках конкретной фирмы или организации такую закономерность — приоритеты и предпочтения руководства сильно влияют даже на поведение тех, кто выполняет часть работ в неполный день или удаленно. Мой знакомый директор компании полюбил триатлон, и постепенно все его сотрудники увлеклись спортом. А другой — невероятный собаковод, у самого лабрадоры, и он при этом еще подбирает бесхозное зверье. Так даже уборщица его офиса завела себе милаху-щенка, которому на улице уже успели откусить ушко.



Фото: unsplash.com

Как же важно государству нести людям свое величие и милосердие. Не на словах. Не на уроках политинформации. Действиями.

А пока я боюсь, что в ближайшее время нам предстоит столкнуться с ростом домашнего насилия. С ростом школьного буллинга. С жестокостью в отношениях.

Но… Верю еще в один аспект. Общество может оказаться более осознанным, чем его государство. И каждый гражданин вычислит своего внутреннего тирана и, посмотрев ему в глаза, не допустит темному властвовать над собой.

Каждый из нас может создать мир и покой внутри себя, внутри своей семьи. Помогать, а не третировать. Поддерживать, любить сильно. Сильно, как никогда. Каждое доброе слово в адрес друг друга в эти дни не напрасно. И не нужно думать, что хорошие — бесхребетные. Ведь каждый, кто читал сказки знает — от добра не уйдешь.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.