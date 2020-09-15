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Honda представила новое поколение малолитражки N-One в стиле ретро

15.09.2020 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самые маленькие модели марки Honda продаются, конечно же, на домашнем японском рынке, где пользуются огромной популярностью. И хетчбэк N-One из их числа — накануне фирма поделилась информацией о втором поколении машинки, снаружи подражающей модели N360 1967 года.


Внешне новый хетчбэк практически неотличим от первого поколения N-One, которое дебютировало в 2012 году. Машинке с угловатым передком и нарочито плоскими поверхностями кузова подретушировали бамперы и решетку радиатора, фары и задние фонари теперь полностью светодиодные. Тем не менее в действительности это иной автомобиль, в основу которого легла новая платформа с широким использованием высокопрочных сортов стали в конструкции.


Ввиду того, что N-One относится к так называемым кей-карам (льготная категория со сниженным налогообложением), длина «пятидверки» по-прежнему укладывается в 3,4 м (3395 мм), а ширина составляет 1,47 м. Как и прежде, на выбор доступны модификации с атмосферной (58 л. с.) или турбированной (64 л. с.) версией 660-кубового (это предельно допустимый для кей-кара объем) моторчика с тремя цилиндрами.


Коробка передач — клиноременный вариатор, но для топ-версии RS впервые доступна 6-ступенчатая «механика». Привод — передний или полный. В салоне N-One изменилось оформление приборной и передней панели, появились укрупненный экран мультимедиасистемы и новые варианты отделки. Отныне уже в «базе» машинка располагает большим набором электронных ассистентов под общим названием Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов ночью и автоматическое переключение с дальнего света на ближний).


У японских дилеров новый N-One появится этой осенью, стоимость в Honda пока не озвучили.

 
 
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Honda поделилась информацией о втором поколении хетчбэка N-One, снаружи подражающего модели N360 1967 года.
 
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