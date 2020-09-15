Фитнес-браслетом Xiaomi в Беларуси теперь можно оплачивать покупки. Работает уже с 11 банками

Источник материала: Tut.by

Беларусь — вторая страна в мире, пользователям из которой стала доступна специальная версия фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC. Устройство позволяет совершать бесконтактные платежи. Для этого нужно привязать к нему карту Mastercard. Воспользоваться предложением могут клиенты одиннадцати банков.





Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую карту в соответствующей вкладке. Устройство позволяет привязать к нему до шести карт. Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC нужно перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты. Оплачивать покупки можно везде в мире, где принимают бесконтактную технологию Mastercard.

Первыми совершать бесконтактные платежи с помощью Mi Smart Band 4 NFC смогут клиенты Альфа Банка, Белагропромбанка, Беларусбанка, Белгазпромбанка, Белинвестбанка, БНБ-Банка, БСБ Банка, ВТБ Банка, Банка Дабрабыт, МТБанка, Приорбанка. Позже перечень будет расширяться.

Фитнес-браслет с поддержкой бесконтактных платежей доступен с 15 сентября за 139 рублей у оператора МТС, а также в магазинах «5 Элемент», «Электросила», 21vek, Xistore, Mi.by и Xiaomi-Store.

«Для гарантии безопасности платежей, совершаемых с помощью Mi Smart Band 4 NFC, применяется технология токенизации Mastercard: номер банковской карты заменяется специальным идентификатором — 16-значным токеном, в то время как настоящие данные карты и конфиденциальные данные надежно защищены от несанкционированного доступа. На случай утери браслета его разработчики также предусмотрели ряд мер, которые не позволят посторонним воспользоваться устройством и хранящимися в его памяти данными о банковских картах владельца», — говорят представители Xiaomi и Mastercard.

Ниже — цены популярных в Беларуси фитнес-браслетов: