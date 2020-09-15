МВД направило запросы по Кондрусевичу в компетентные органы ряда стран

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен Sputnik. Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси получило личное обращение митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича и продолжает проверку, сообщили в МВД.

В конце августа главу белорусских католиков архиепископа Кондрусевича, который возвращался из Польши, белорусские пограничники не пустили в страну. Позже стало известно, что МВД Беларуси признало белорусский паспорт архиепископа недействительным .

"В настоящее время мы проводим проверку по двум аспектам - прекращения у него (Кондрусевича - Sputnik) иностранного гражданства после натурализации (в Беларуси). И второй аспект связан с возможным наличием у него гражданства другого государства", - сообщил Sputnik во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

По он пояснил, что сам паспорт, который был выдан митрополиту Кондрусевичу, "нормальный, он по нему выезжал за границу, сейчас выясняется вопрос, гражданин Беларуси он или нет".

"Сейчас направлены запросы (по поводу гражданства Кондрусевича - Sputnik) в компетентные органы ряда стран", - сказал Бегун. При этом он не уточнил, в какие страны.

Вместе с тем Бегун сообщил, что личное обращение митрополита Кондрусевича МВД получило.

"Будет дан ответ на его личное обращение, которое мы получили. Оно будет рассмотрено в течение 15 дней, если не потребуется дополнительной проверки", - сказал начальник департамента.

Бегун пояснил, что ситуация с паспортом митрополита Кондрусевича - рядовой случай, если бы не его персоналия.

"Рядовой, обыкновенный случай. Это наша компетенция, мы пишем запросы в другие страны по поводу натурализации граждан. К примеру, в прошлом году мы провели более двух тысяч таких проверок, а в этом - более тысячи", - сказал Бегун.

Как рассказали Sputnik в Минско-Могилевской митрополии, в настоящее время архиепископ Кондрусевич "временно проживает под Белостоком". 13 сентября он посетил Литву, где в небольшом населенном пункте Шилува каждый год проходят мероприятия, посвященные Деве Марии. В митрополии также сообщили, что ближайшее время "можно ожидать заявления Апостольской Нунциатуры по поводу ситуации с архиепископом Кондрусевичем".

Католики – вторая по численности верующих религиозная конфессия в Беларуси. Кондрусевич возглавляет белорусских католиков с 2007 года, он был назначен в Беларусь Папой римским после смерти кардинала Казимира Свентека. До этого митрополит Кондрусевич почти 10 лет возглавлял католическую кафедру в Москве.