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Самые красивые библиотеки мира — фото
15.09.2020 10:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
День библиотек празднуют в Беларуси с 2001 года. Дата празднования была выбрана неспроста: именно 15 сентября было основано главное книгохранилище страны — Национальная библиотека. Sputnik решил опубликовать самые интересные факты о библиотеках мира.
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Ежегодно 15 сентября в Беларуси отмечают День библиотек. В честь этого праздника Sputnik составил подборку фотографий и интересных фактов о библиотеках всего мира.
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