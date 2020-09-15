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Самые красивые библиотеки мира — фото

15.09.2020 10:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

День библиотек празднуют в Беларуси с 2001 года. Дата празднования была выбрана неспроста: именно 15 сентября было основано главное книгохранилище страны — Национальная библиотека. Sputnik решил опубликовать самые интересные факты о библиотеках мира.

  • Национальную библиотеку в Минске с высокой регулярностью посещают около 90 тысяч человек. На сегодняшний день фонд всех библиотек Беларуси превышает 200 миллионов экземпляров.
  • Самая старинная библиотека находится на Синайском полуострове в Египте. Это библиотека Монастыря Святой Екатерины. Она была построена в середине VI века и стала второй по количеству религиозных материалов в мире (после Ватикана). Она закрыта для обычных людей, и брать литературу разрешается только монахам и приглашенным студентам.
  • Самая обширная мировая библиотека — Библиотека Конгресса США. Ее фонд насчитывает 158 миллионов наименований. Для того чтобы просто пробежаться взглядом по ним, вам понадобится больше 130 лет жизни.
  • Самые крошечные библиотеки в мире находятся в Нью-Йорке, в них есть место только для одного человека. В желтом хранилище — 40 книг. Цель мини-библиотеки — помочь жителям мегаполиса отвлечься от бешеного ритма города. Инновационная библиотека была создана с использованием "защитного" материала для книг.
  • Самая высокая библиотека в мире расположена в отеле Шанхая, на высоте 230 метров. В фонде хранятся коллекции китайских и английских произведений. Хотя площадь библиотеки всего 57 квадратных метров.
  • Самый первый библиотекарь — греческий критик и комментатор Гомера — Зенодот.
  • Первая "библиотека на колесах" возникла в 1857 году. Она ездила по округам Камбрии. Идея такой библиотеки принадлежала филантропу Джорджу Муру, который хотел распространять литературу в простых кругах.
  • Чаще всего в библиотеках совершают кражу Библии или Книги рекордов Гиннесса.
  • В Германии есть библиотеки искусства, где можно заплатить пару евро и взять любую картину местного художника на месяц.
  • Если вы опубликуете книгу в Норвегии, то правительство выкупит 1000 копий и отправит их во все библиотеки страны.
  • Библиотека Гарвардского университета может похвастаться коллекцией книг в обложке из человеческой кожи.
  • В одном из аэропортов Амстердама работает "доверительная" библиотека. Там нет ни библиотекаря, ни периода возврата. Если человек захочет забрать книгу себе, то он должен оставить другую взамен.
 
Теги: Минск
 
 
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Ежегодно 15 сентября в Беларуси отмечают День библиотек. В честь этого праздника Sputnik составил подборку фотографий и интересных фактов о библиотеках всего мира.
 
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