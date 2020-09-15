Заводной апельсин: как принц Гарри веселился до встречи с Меган Маркл?

Источник материала: Sputnik Беларусь

15 сентября свой 36-й день рождения отмечает любимый и самый непослушный внук британской королевы - принц Гарри.

До встречи с голливудской актрисой Меган Маркл принц Гарри прославился как главный повеса королевства Британии: младший сын принцессы Дианы часто попадал на главные полосы мировых таблоидов, пойманный во время самых "некоролевских" занятий. Там были нетолерантные наряды, драки в ночных клубах и хоровод подружек.

Королевский эксперт Кэти Николл решила вспомнить главные проступки юного Гарри, противоречащие всем правилам королевского протокола еще до встречи с Меган Маркл.

"Клубился"

Начиная с 16 лет принц Гарри стал "завсегдатаем" кенсингтонского ночного клуба Roof Gardens, где пристрастился к алкоголю, курению и блондинкам. Об этом стало известно из документального фильма о принце - Prince Harry: The Troubled Prince. Кстати, это не мешало ему активно проходить предметную квалификацию средней школы.

Беспокоил отца

Взволнованный поведением сына, принц Чарльз принял решение отвезти подростка в реабилитационный центр, где принц Гарри пообщался с бывшими наркозависимыми и узнал о том, как запрещенные вещества повлияли на их жизни. Но, кажется, это ничего не изменило.

"Новый костюм короля"

Как только Гарри стукнуло 20, его тусовки перешли на новый уровень: парень начал драться с фотографами, приходить на вечеринки в повязке со свастикой и даже раздевался на спор. Все это приводило в ужас не только королеву, но и всю общественность.

Неукрощение строптивого

В личной жизни принца также не было спокойствия. Принц флиртовал со всеми подряд, но определенно точно питал слабость к блондинкам. Так, его главными "возлюбленными" стали богатые наследницы - Челси Дэйви и Крессида Бонас. Именно с этими девушками он встречался и расставался на протяжении нескольких лет и даже подумывал о женитьбе. Но взять "шефство" над неугомонным принцем смогла только актриса и адепт здорового образа жизни - Меган Маркл.

Читайте также: