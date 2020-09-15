|
Заводной апельсин: как принц Гарри веселился до встречи с Меган Маркл?
15.09.2020 10:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
15 сентября свой 36-й день рождения отмечает любимый и самый непослушный внук британской королевы - принц Гарри.
До встречи с голливудской актрисой Меган Маркл принц Гарри прославился как главный повеса королевства Британии: младший сын принцессы Дианы часто попадал на главные полосы мировых таблоидов, пойманный во время самых "некоролевских" занятий. Там были нетолерантные наряды, драки в ночных клубах и хоровод подружек.
© AFP 2020 / JEREMY SELWYN
Королевский эксперт Кэти Николл решила вспомнить главные проступки юного Гарри, противоречащие всем правилам королевского протокола еще до встречи с Меган Маркл.
"Клубился"
Начиная с 16 лет принц Гарри стал "завсегдатаем" кенсингтонского ночного клуба Roof Gardens, где пристрастился к алкоголю, курению и блондинкам. Об этом стало известно из документального фильма о принце - Prince Harry: The Troubled Prince. Кстати, это не мешало ему активно проходить предметную квалификацию средней школы.
Беспокоил отца
Взволнованный поведением сына, принц Чарльз принял решение отвезти подростка в реабилитационный центр, где принц Гарри пообщался с бывшими наркозависимыми и узнал о том, как запрещенные вещества повлияли на их жизни. Но, кажется, это ничего не изменило.
© REUTERS / POOL
"Новый костюм короля"
Как только Гарри стукнуло 20, его тусовки перешли на новый уровень: парень начал драться с фотографами, приходить на вечеринки в повязке со свастикой и даже раздевался на спор. Все это приводило в ужас не только королеву, но и всю общественность.
Неукрощение строптивого
В личной жизни принца также не было спокойствия. Принц флиртовал со всеми подряд, но определенно точно питал слабость к блондинкам. Так, его главными "возлюбленными" стали богатые наследницы - Челси Дэйви и Крессида Бонас. Именно с этими девушками он встречался и расставался на протяжении нескольких лет и даже подумывал о женитьбе. Но взять "шефство" над неугомонным принцем смогла только актриса и адепт здорового образа жизни - Меган Маркл.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 36-й день рождения младшего внука Елизаветы II, который остепенившийся семьянин проведет в кругу самых близких людей, Sputnik вспоминает самые яркие проступки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)