Там покупают все! 13 маркетплейсов, которые захватили рынок

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

В условиях конкурентного рынка многие бренды и компании отказываются от прямых продаж покупателям и передают эти задачи крупным маркетплейсам. Вместо того чтобы тратить деньги на рекламу и продвижение, бизнес может стать партнером крупной торговой площадки и пользоваться всеми ее преимуществами. Сегмент e-commerce с каждым годом только прибавляет темпы роста — в 2018 году он составлял 3% от всего ритейла в России, а в 2019 преодолел отметку в 5%.

Составили для вас подборку B2B- и B2C-маркетплейсов, на которые обязательно стоит обратить внимание компаниям.

B2C-маркетплейсы

Основные направления работы маркетплейса — реализация одежды, обуви и аксессуаров. Однако площадка активно развивает и другие категории — например, товары для дома и отдыха, косметику и парфюмерию, подарки, канцтовары, зоотовары и т.д. Wildberries уже больше 15 лет работает в России, а также в Украине, Беларуси, Казахстане, Армении, Киргизии, Словакии и Польше. Компания занимает 1-е место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета» по итогам 2019 года.



Фото с сайта marketmedia.ru

Маркетплейс принимает, хранит и реализует товары от поставщиков-партнеров, может помочь с проведением фотосессии для презентации товаров на сайте. Транзитные перевозки осуществляются за счет Wildberries. При этом поставщик-партнер может сам регулировать регулярность и объемы поставок, составлять ассортимент, формировать стоимость и предлагать скидки. Партнерам маркетплейс предоставляет аналитические отчеты, в том числе о прибыли, а также предлагает доступ к сервису электронного документооборота.

В цифрах:

На площадке представлено более 48 000 брендов

Ежедневно маркетплейс принимает более 780 000 заказов

Сайты Wildberries посещает около 6 млн человек каждый день

Работает свыше 7500 пунктов выдачи заказов в 7 странах

Оборот Wildberries в 2019 году — 223,5 млрд рос. руб.

Количество постоянных клиентов — более 27 млн человек.

Сколько стоит партнерство: размер вознаграждения за реализацию товара — 15%.

Универсальный маркетплейс, на котором представлены товары в 24 различных категориях (FMCG). Компания на рынке уже около 20 лет и является одной из крупнейших площадок e-commerce в России.



Фото с сайта akket.com

Ozon предлагает хранить товары от поставщиков и доставлять их покупателям по всей России и в ближайшее зарубежье. Также площадка может осуществлять доставку со склада самого партнера, если есть такая необходимость. Партнерам предоставляются финансовые отчеты и поддержка технических специалистов, которые консультируют по работе с ресурсом и нюансам партнерской программы.

В цифрах:

Сайт привлекает 3,5 млн уникальных посетителей в день

Маркетплейс принимает более 200 000 заказов в день (в год около 30 млн)

Оборот площадки в 2019 году превысил $ 1 млрд (рост за год — на 93%)

На страницах Ozon размещено более 6 млн товаров.

Сколько стоит партнерство: комиссия за выполненные заказы зависит от категории товаров (от 5 до 25%). Установлены минимальные суммы комиссий — от 0 до 200 рублей для разных категорий товаров.

Маркетплейс, на котором представлены товары из категории «Мода и стиль», работает в России, Украине, Беларуси и Казахстане. С площадкой сотрудничают как крупные мировые бренды, так и местные дизайнеры из разных стран. Главная отличительная черта ресурса — строгий отбор продавцов-партнеров (нужно иметь не менее 30 артикулов для размещения и глубину ассортимента не менее 3 единиц на ходовые размеры, предоставить сертификаты и прочую документацию и т.д.).



Фото с сайта retail-life.ru

Для продавцов на ресурсе создается отдельная страница с каталогом (т. е. собственний мини-сайт внутри маркетплейса). Call-центр площадки работает на прием и оформление заказов, компаниям предоставляют отчетность по итогам продаж, работу с каждым продавцом-партнером ведет персональный менеджер.

В цифрах:

Оборот за второе полугодие 2018 года и первое 2019 — более 30 млрд руб.

за второе полугодие 2018 года и первое 2019 — более 30 млрд руб. Средний чек на площадке — более 3000 руб. (на конец 2018 года).

Сколько стоит партнерство: комиссия в зависимости от категории товара варьируется в пределах от 35 до 70%.

Китайский дискаунтер работает в 150 странах мира и специализируется на реализации топовых позиций с Aliexpress. Основные товары — одежда и обувь, электроника, игрушки, товары для дома и отдыха, детские товары и др.



Фото с сайта sostav.ru

Маркетплейс охотно сотрудничает с российскими и европейскими компаниями. Партнерам предлагают не только размещать свои товары для многомиллионной аудитории покупателей, но и участвовать в рекламных рассылках и подборках, акциях и рекламных играх.

В цифрах:

База платформы насчитывает около 250 млн пользователей

Приложение Joom входило в топ-5 в Google Play и App Store в 2018 году

Маркетплейс привлек покупателей в 150 странах мира

Сервис поддерживает 10 языков.

Сколько стоит партнерство: от 5 до 15% от стоимости товара (в зависимости от категории).

Это совместный проект Яндекса и Сбербанка, стартовавший в 2018 году. Сервис работает с организациями и ИП, которые зарегистрированы в России. Пока на маркетплейсе не продают скоропортящиеся продукты, одежду и обувь для взрослых. Зато площадка подойдет для компаний, которые хотят реализовывать бытовую технику и электронику, косметику и товары для здоровья, детские товары, товары для дома, отдыха, сада, животных. Пользователей привлекают цены, бонусы, а также кешбэк Яндекс.Плюс от Тинькофф.



Фото с сайта retail.ru

Партнерам маркетплейс предлагает две модели сотрудничества: «Витрина + фулфилмент» (склад площадки) или «Витрина + доставка» (при работе со складом партнера).

В цифрах:

«Беру» посещает более 800 000 пользователей в день

Площадка принимает около 29 000 заказов в день

Оборот компании превышает 2 млрд руб. в месяц.

Сколько стоит партнерство: абонентской платы нет, комиссия от 3% в зависимости от категории товара, есть платежи за прием оплаты (1% от суммы) и доставку заказов (от 30 до 150 рос. рублей).

Маркетплейс входит в Группу «М.Видео-Эльдорадо» — отсюда и специализация на бытовой технике и электронике. Площадка работает с 2017 года.



Фото с сайта a.d-cd.net

Продавцам дают возможность самим решать, какие товары представлять на площадке и какие цены на них устанавливать. Выплаты партнерам производят дважды в неделю. Товары можно хранить на складе маркетплейса или оставить на собственном — тогда площадка наладит доставку со склада партнера.

В цифрах:

Площадка привлекает более 20 000 заказов в день для партнеров

На сайте представлено более 6500 продавцов

Маркетплейс посещает около 6,7 млн пользователей в месяц

На сайте представлено более 2 млн товаров

Открыты 14 000 пунктов выдачи заказов

Доставку осуществляют более чем в 450 городов России.

Сколько стоит партнерство: комиссия за выкупленный заказ начинается с 3% от цены (в зависимости от категории товара). Также есть отчисления за прием платежей — 1,1% от суммы (независимо от способа оплаты) и за доставку со склада партнера (от 25 рублей за товар стоимостью от 500 рублей).

Это площадка от одной из крупнейших логистических компаний России. Благодаря широкой сети пунктов выдачи маркетплейс смог наладить обширную сеть доставки товаров покупателям. Маркетплейс работает с товарами в более чем 10 категориях: от одежды до автомобильных запчастей.



Фото с сайта topfranchise.ru

Продавцы-партнеры могут сами устанавливать цены и определять ассортимент товаров для размещения на площадке. Маркетплейс предоставляет информацию о покупателях, оформивших заказ, а также отчетность по всем операциям.

В цифрах:

На площадке представлено более 10 тыс. компаний-продавцов

На сайте размещено свыше 1 млн товаров.

Сколько стоит партнерство: нет абонентской платы, комиссия за кассовое обслуживание — 3%, комиссия платежной системе при приеме платежей через площадку — до 4%, услуга «Безопасная покупка» (гарантия выкупа товара) — 1% от цены товара.

Маркетплейс работает в России, Украине и Казахстане. Основные направления: одежда, обувь, детские товары, товары для дома и отдыха. Berito сотрудничает с интернет-магазинами: условия оплаты и доставки заказа зависят от условий оплаты интернет-магазина партнера (заказы оплачиваются непосредственно продавцу товаров). Доставку также осуществляют сами магазины-партнеры.



Скриншот с сайта berito.ru

Сама площадка предлагает партнерам продвижение товаров за счет работы с командой маркетологов, аналитиков, специалистов по рекламе и SMM-технологиям.

В цифрах:

На площадке размещено более 330 000 товаров

Маркетплейс привлек более 300 000 покупателей

На сайте представлено более 300 брендов и компаний.

Сколько стоит партнерство: нет абонентской платы, комиссия с заказов от 3% (в зависимости от категории товаров). Если сделка не состоялась, то Berito возвращает продавцу на баланс начисленную комиссию за минусом компенсации, составляющей не более 120 рублей, или же заказ аннулируется, то есть плата за него не взымается.

B2B-маркетплейсы

Это сервис, который позволяет продавцам товаров создавать свои витрины. Благодаря TIU.ru свой бизнес в Интернете могут начать даже те предприниматели, которые ранее не занимались электронной коммерцией и не имеют собственного сайта. Самые популярные товарные категории: автозапчасти, шины и диски, газовые котлы, окна и двери, одежда и детские товары.



Скриншот с сайта tiu.ru

Продавцы-партнеры, сотрудничая с ресурсом, получают созданный интернет-магазин и его мобильную версию, поддержку персонального менеджера, а также возможности рекламы на портале.

В цифрах:

На ресурсе размещены товары 655 000 компаний

Посещаемость ресурса — 25 млн посетителей в месяц

Предоставляется более 200 шаблонов для сайтов компаний.

Сколько стоит партнерство: в зависимости от пакета услуг от 34 тыс. рос. руб. в год.

Международный ресурс для интернет-торговли All.biz — одна из старейших B2B онлайн-площадок на территории СНГ. Самые популярные категории: авто-, мото-, велотехника, сельское хозяйство, промышленность, одежда и обувь, стройматериалы, продукты питания и напитки.



Скриншот с сайта all.biz

В цифрах:

На маркетплейсе представлено более 1,4 млн компаний из 90 стран

У All.biz более 11 млн посетителей в месяц

Ресурс принимает более 700 тыс. заказов ежедневно

Сайт получает 300 тыс. письменных заявок каждый месяц.

Сколько стоит партнерство: разместить свою компанию и до 20 товаров на ресурсе можно бесплатно. Но если нужно пользоваться дополнительными сервисами и возможностями портала, есть несколько пакетов : Elite — 175 тыс./мес. (100 товаров), Premium — 345 тыс./мес. (500 товаров), VIP — 788 тыс./мес. (5000 товаров).

Это каталог товаров и компаний-продавцов с указанием цен, который объединяет предложения от компаний промышленного и строительного рынка. Покупатель может разместить заявку на желаемый товар, компания — получает к ней доступ. Самые популярные категории площадки: материалы, оборудование, строительство и ремонт, транспорт, промышленные товары.



Скриншот с сайта pulscen.by

В цифрах:

В портфеле компании более 11 000 клиентов

Ресурс посещает около 7 млн пользователей каждый месяц

Ресурс принимает около 8 млн заказов в год.

Сколько стоит партнерство: есть несколько тарифов для различных категорий товаров и масштабов компаний. Самый доступный пакет обойдется в 38 000 руб. в месяц, максимальный же будет стоить 800 000 руб. в месяц.

Это торговая площадка для бизнеса, где можно разместить свои товары или оставить заявку на нужные. Ресурс специализируется на оптовых и мелкооптовых сделках. На сервисе могут быть зарегистрированы сотрудники одной компании под разными аккаунтами. На сайте ведется рейтинг поставщиков, который складывается из количества сотрудников компании, партнеров и их отзывов.



Скриншот с сайта sdelki.ru

Популярные рубрики площадки: потребительские товары оптом, авто-, спецтехника, промтовары и сырье, техника и оборудование.

В цифрах:

На ресурсе представлено свыше 2 млн товаров в 10 000 категорий

Совокупная сумма сделок на площадке с 2001 года — более 250 млрд рублей

На площадке представлено более 800 000 компаний.

Сколько стоит партнерство: разместить компанию в каталоге можно бесплатно, есть несколько тарифов в зависимости от пакета услуг: «Стартовый» — до от 0 до 12 тыс. руб. за полгода, «Бизнес» — от 6 до 18 тыс. руб. за полгода, «Премиум» — от 14 до 26 тыс. руб. за полгода.

Это сайт для оптовых покупателей и продавцов. С помощью площадки компании из России и СНГ могут находить поставщиков и клиентов, продвигать свою продукцию в Интернете. Покупатель может оставить заявку на нужный товар и получить рассылку с предложениями продавцов в интересующей его категории. Также рассылку получают и продавцы, которые могут предложить свои условия для оптовой сделки с покупателем.



Скриншот с сайта supl.biz

В цифрах:

Ежедневно платформа принимает более 1000 заказов

Ресурс привлек 819 994 заказа от оптовых покупателей на 175 млрд рублей

На площадке представлены 1 107 613 оптовых поставщика

В базе рассылок свыше 2 млн компаний из России и СНГ.

Сколько стоит партнерство: первый час платформу можно использовать бесплатно, затем нужно выбрать желаемый тариф: от пробного на 3 месяца за 27 100 рос. руб. до премиум на 12 месяцев за 103 880 рос. руб.

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