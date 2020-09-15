Цепкало пообещал Лукашенко «обеспечить судебный процесс в Гааге»

Источник материала: KYKY

Экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало и соратница Светланы Тихановской Вероника Цепкало записали видео для беларусов. Цитируем.

«Если даже режим какое-то время продержится, – во что лично я не верю – мы обеспечим судебный процесс в Гааге. Международный трибунал по уголовным преступлениям. У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят необходимые документы. И после того, как приговор будет вынесен, будет выдан ордер на его международный арест – он может быть арестован как внутри страны, так и за рубежом».