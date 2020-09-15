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Цепкало пообещал Лукашенко «обеспечить судебный процесс в Гааге»

15.09.2020 10:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало и соратница Светланы Тихановской Вероника Цепкало записали видео для беларусов. Цитируем. 

«Если даже режим какое-то время продержится, – во что лично я не верю – мы обеспечим судебный процесс в Гааге. Международный трибунал по уголовным преступлениям. У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят необходимые документы. И после того, как приговор будет вынесен, будет выдан ордер на его международный арест – он может быть арестован как внутри страны, так и за рубежом». 

 
 
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Экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало и соратница Светланы Тихановской Вероника Цепкало записали видео для беларусов. Цитируем.  «Если даже режим какое-то...
 
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