Обязанности главы Координационного совета взял на себя вице-президент EPAM

Источник материала: Ежедневник

Топ-менеджер EPAM Максим Богрецов обратился к гражданам Беларуси от имени Координационного совета. В обращении он фактически заявил о том, что берет на себя обязанности главы КС.

«Еще три месяца назад вы слушали Виктора Бабарико, потом от имени штаба с вами говорили Мария Колесникова и Максим Знак, теперь – это делаю я. Скоро на моем месте может появиться кто-то другой, а потом возможно кто-то еще, но это все не катастрофа», — заявил он.

Он обратил внимание, что сколько бы людей ни лишилось свободы, невозможно обойти объективные законы развития общества, экономики и просто арифметики.

Виктор Богрецов подчеркнул, что «нас большинство, и вместе мы – победим!».

Он считает, что «страна, которая может расцветать и хорошеть, с каждым днем движется все ближе к краху и застою. Богрецов отметил, что закон в Беларуси соблюдает народ, а не власть.

Он призвал белорусов действовать, проявлять инициативу самим, а не ждать команды.