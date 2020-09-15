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Мингорисполкому понадобились 200 бронежилетов

15.09.2020 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мингорисполком разместил 11 сентября на сайте госзакупок заявку на приобретение 200 бронежилетов с дифференцированной защитой.

Как сообщает телеграм-канал Abaronka_BY, общая ориентировочная стоимость закупки составляет 240 тысяч белорусских рублей (более 92,5 тыс. долларов по курсу на утро 15 сентября).

14 сентября был последний день приема сведений по заявке.

 
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Мингорисполком разместил 11 сентября на сайте госзакупок заявку на приобретение 200 бронежилетов с дифференцированной защитой.
 
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