Мингорисполкому понадобились 200 бронежилетов

Мингорисполком разместил 11 сентября на сайте госзакупок заявку на приобретение 200 бронежилетов с дифференцированной защитой.

Как сообщает телеграм-канал Abaronka_BY , общая ориентировочная стоимость закупки составляет 240 тысяч белорусских рублей (более 92,5 тыс. долларов по курсу на утро 15 сентября).

14 сентября был последний день приема сведений по заявке.