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Мингорисполкому понадобились 200 бронежилетов
Источник материала: Навiны
Мингорисполком разместил 11 сентября на сайте госзакупок заявку на приобретение 200 бронежилетов с дифференцированной защитой.
Как сообщает телеграм-канал
14 сентября был последний день приема сведений по заявке.
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Мингорисполком разместил 11 сентября на сайте госзакупок заявку на приобретение 200 бронежилетов с дифференцированной защитой.
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