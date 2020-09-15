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Выпускники элитного факультета БГУ поддержали студентов и преподавателей, которые подверглись репрессиям
Источник материала: Навiны
Выпускники факультета международных отношений Белорусского государственного университета записали видеообращение в поддержку студентов и преподавателей, к которым из-за участия в протестных акциях применяются репрессивные меры.
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Выпускники элитного факультета БГУ поддержали студентов и преподавателей, которые подверглись репрессиям
Выпускники факультета международных отношений Белорусского государственного университета записали видеообращение в поддержку студентов и преподавателей, к...
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