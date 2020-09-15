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Защита Максима Знака подала ходатайство о прекращении уголовного преследования

15.09.2020 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Защита члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Максима Знака подала ходатайство о прекращении уголовного преследования, сообщил БелаПАН его адвокат Дмитрий Лаевский.

Со стороны Знака, отметил адвокат, «отсутствовали призывы как таковые», а высказывания и комментарии в публичном пространстве никак не были направлены против национальной безопасности.

«Призывов к насильственным действиям Знак не осуществлял, а, напротив, разъяснял право, — подчеркнул Лаевский. — Уголовное преследование Знака — это преследование адвоката за осуществление профессиональной деятельности».

Он сообщил, что обвинение Знаку пока не предъявлено.

По словам адвоката, 13 сентября он обратился к коллегам-юристам с просьбой в знак солидарности выступить личными поручителями Максима Знака. «В первый же день отозвались многие известные адвокаты и прислали свои ходатайства о личном поручительстве. Мы будем ходатайствовать о том, чтобы суд опросил потенциальных личных поручителей. Это уникальная и беспрецедентная ситуация для Беларуси — адвокаты заявляют о готовности лично поручиться за коллегу, который беспочвенно арестован за профессиональную деятельность. Это настоящая солидарность адвокатского сообщества. Мы очень признательны и ждем других коллег, ведь такое поручительство — это высокий моральный шаг, заступиться за своих — это почетно», — отметил Лаевский.

Максим Знак был задержан утром 9 сентября. Сейчас он находится в статусе подозреваемого в рамках дела по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По этому же делу в качестве подозреваемых проходят член президиума КС Мария Колесникова и ее адвокат Илья Салей.

 
 
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Защита члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Максима Знака подала ходатайство о прекращении уголовного...
 
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