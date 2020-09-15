В США призвали власти Беларуси прекратить цензуру в интернете

Комитет защиты журналистов (США) обратился к белорусским властям с призывом прекратить давление на СМИ.

Как сказано в заявлении координатора программ организации для Европы и Средней Азии Гульнозы Саид, власти в Беларуси должны «прекратить цензуру в интернете» и обеспечить интернет-ресурсам возможность «продолжать без ограничений информировать о ходе протестов».