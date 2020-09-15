Погранкомитет РБ: На границе с Украиной застряли более 700 паломников

Источник материала: АФН

По состоянию на утро 15 сентября работа украинского пункта пропуска "Новые Ярыловичи" ( сопредельный белорусский пункт пропуска "Новая Гута" не возобновлена, сообщил Погранкомитет РБ.

«В настоящий момент количество людей, оформленных на выезд из Республики Беларусь в Украину, составляет 734 человека, из них детей до 12 лет - 40 человек, в возрасте с 12 до 18 лет - 98 человек. Все они в настоящий момент находятся на территории между указанными пунктами пропуска в ожидании решения о пропуске украинской стороной», - говорится в сообщении Погранкомитета.

Речь идет о евреях-хасидах, которые стремятся попасть в украинский Умань и отметить там Новый год, который празднуется 18 сентября.

В сообщении сказано, что в связи со сложившейся ситуацией ночью Белорусским обществом Красного Креста была оказана помощь гражданам в виде предоставления теплых пледов, воды, а также палаток для детей.