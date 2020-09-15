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Евро возобновил рост на открытии торгов на БВФБ
Источник материала: АФН
На открытии торгов на БВФБ 15 сентября 2020 года белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю.
Так, доллар подешевел на 0,05 копейки до 2,5935 рубля. Объём торгов на данный момент $3,5 млн.
Евро подорожал на 0,84 копейки до 3,0828 рубля, при объеме торгов в 0,2 млн. евро.
Российский рубль подешевел на 1,22 копейки до 3,4525 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 10,0 млн. российских рублей.
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На открытии торгов на БВФБ 15 сентября 2020 года белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю.
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