Евро возобновил рост на открытии торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 15 сентября 2020 года белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю.

Так, доллар подешевел на 0,05 копейки до 2,5935 рубля. Объём торгов на данный момент $3,5 млн.

Евро подорожал на 0,84 копейки до 3,0828 рубля, при объеме торгов в 0,2 млн. евро.

Российский рубль подешевел на 1,22 копейки до 3,4525 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 10,0 млн. российских рублей.