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Закон что дышло: в Жлобине за участие в "совместном" митинге оправдали одну семью и осудили других

15.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судом Жлобина прекращено дело в отношении семьи, которую милиция обвинила в участии в несанкционированном митинге. Но не спешите радоваться по поводу "самого независимого" белорусского суда...

14 сентября в Жлобине прошли суды как минимум над шестью местными жителями, на которых милиция составила протоколы за участие в несанкционированных митингах, пишет БелаПАН.

Одними из тех, на кого были составлены протоколы, были супруги Войсет — Юлия и Сергей. «Судьёй Натальей Качаловой административное производство прекратилось за неимением достаточных доказательств правонарушения», — сообщила местная жительница Лиана Шуба.

Судебное разбирательство касалось параллельных митингов 20 августа, на которых перед собравшимися выступали представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова и гомельский военком Андрей Кривоносов. 

Сторонники Колесниковой были с бело-красно-белыми флагами, военком имел группу поддержки с красно-зелеными. В итоге представители говорили по очереди. 

Когда шло судебное заседание по жлобинчанке Кристине Кашицкой, то правоохранительные органы заявили, что митинги как с Колесниковой, так и с Кривоносовым были несанкционированными.


«Супруги Войсет заявили, что стояли рядом с военкомом. Первоначально милиция сказала, что митинг несанкционированный, и супруги начали уходить. Но потом появился гомельский военком, который начал кричать в рупор: «Куда вы уходите?» — Они вернулись. Сейчас милиция посчитала, что митинг с военкомом был законным», — сказала Лиана Шуба.

Остальные жители Жлобина за участие в митингах были оштрафованы, а Александру Зайцеву, волонтеру, который подвозил воду выставлено предупреждение.
 
 
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Судом Жлобина прекращено дело в отношении семьи, которую милиция обвинила в участии в несанкционированном митинге. Но не спешите радоваться по поводу "самого...
 
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