ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока"

15.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская написала колонку для американской газеты The Washington Post — в ней она отмечает, что после выборов президента белорусы объединились в "беспрецедентное массовое движение за демократию".

"То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока"
«Чем сильнее диктатор Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает», — написала Тихановкая. По ее словам, жители Беларуси продолжают выходить на демонстрации, несмотря на давление со стороны силовиков, а также ложь и пропаганду, которую проводят российские журналисты, приехавшие в Беларусь.

«Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся от насилия. Многие спрашивают, хватит ли этого. Я считаю, что ответ — да. Мы как народ прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это лишь вопрос времени, пока он не оставит власть», — пишет Тихановская.

Тихановская призвала правительства других стран «прекратить сотрудничество с режимом» и ввести санкции в отношении тех, кто сфабриковал результаты выборов президента Беларуси и совершил преступления против своего народа. 


Она также попросила другие страны «сделать все возможное, чтобы помочь белорусам, которые были вынуждены бежать из страны в ходе последних репрессий». Сама Тихановская и многие ее соратники находятся за пределами Беларуси.

«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим — колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Не получится», — пишет Светлана Тихановская.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская написала колонку для американской газеты The Washington Post — в ней она отмечает, что после выборов президента белорусы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цепкало пообещал Лукашенко «обеспечить судебный процесс в Гааге»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика