«Чем сильнее диктатор Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает», — написала Тихановкая. По ее словам, жители Беларуси продолжают выходить на демонстрации, несмотря на давление со стороны силовиков, а также ложь и пропаганду, которую проводят российские журналисты, приехавшие в Беларусь.





«Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся от насилия. Многие спрашивают, хватит ли этого. Я считаю, что ответ — да. Мы как народ прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это лишь вопрос времени, пока он не оставит власть», — пишет Тихановская.





Тихановская призвала правительства других стран «прекратить сотрудничество с режимом» и ввести санкции в отношении тех, кто сфабриковал результаты выборов президента Беларуси и совершил преступления против своего народа.









Она также попросила другие страны «сделать все возможное, чтобы помочь белорусам, которые были вынуждены бежать из страны в ходе последних репрессий». Сама Тихановская и многие ее соратники находятся за пределами Беларуси.





«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим — колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Не получится», — пишет Светлана Тихановская.







