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Польша разработала "план Маршалла" для спасения экономики новой Беларуси

15.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 14 сентября, премьер-министр Польши Моравецкий провел в канцелярии очередную встречу с представителями парламентских клубов и кругов по ситуации в Беларуси.

Во время заседания он заявил, что разработал план по поддержке белорусской экономики в случае проведения повторных выборов.

«Отрадно, что мы можем объединиться вокруг самых важных для Польши вопросов. Беларусь и ее будущее, безусловно, являются таким вопросом. Такие выводы можно сделать после второй встречи правительства с представителями польской оппозиции, которая длилась целых 3 часа», — написал глава правительства на Facebook после окончания встречи, сообщает pap.pl.



Моравецкий отметил, что в ходе встречи он представил отчет о деятельности правительства на международном форуме и состоянии реализации программы «#SolidarnizBiałorusi», на которую уже выделили 50 млн злотых.

«На следующем заседании Европейского Совета, в консультации с Вышеградской группой и от ее имени, я предложу так называемый план Маршалла для Беларуси. Это ряд решений, в основном экономических, которые мы могли бы предложить Беларуси вместе от имени ЕС в случае проведения свободных выборов. Это проект экономической помощи Беларуси, своего рода «дорожная карта», включающая создание стабилизационного фонда», — сказал премьер Польши.

Какие точно шаги будут в плане польского премьера — пока неизвестно.

Зато известно, что Вышеградская четвёрка (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) одобрила проект «плана Маршалла» для Беларуси. 

Представить план на ближайшем саммите глав Евросоюза намерен польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
 
 
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В понедельник, 14 сентября, премьер-министр Польши Моравецкий провел в канцелярии очередную встречу с представителями парламентских клубов и кругов по ситуации в...
 
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