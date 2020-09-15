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Зарядка электромобилей на станциях Malanka будет доступна только через мобильное приложение

15.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 21 сентября зарядить электромобиль на всех 267 ЭЗС сети Malanka можно будет только с помощью мобильного приложения, но по-прежнему бесплатно, сообщили Onliner в компании. Пока зарядить электромобиль на большинстве станций можно непосредственно, воспользовавшись пистолетом и нажав кнопку «Пуск».

Чтобы воспользоваться услугой, всем владельцам электрокаров необходимо не только скачать приложение в App Store или Play Market и зарегистрироваться в нем, но также ввести следующие данные тестовой платежной карты:

Номер карты: 4200 0000 0000 0000
Имя и Фамилия: John Doe
Срок действия: 01/21
CVC: 123

Процесс перевода ЭЗС пройдет в два этапа: 15—16 сентября — в регионах, 16—21 сентября — в Минске. В компании поясняют, что это нужно для того, чтобы протестировать работу ЭЗС, мобильного приложения, системы оплаты и избежать возможных трудностей у водителей, когда зарядка будет оплачиваться уже с личной банковской карточки владельца электрокара.

— В период действия тестовой карты водители электрокаров будут получать оповещения на свои мобильные устройства о том, что заряд начался, сколько киловатт на данный момент заряжено, какая сумма будет списана. В компании полагают, что оплата с помощью только мобильного приложения позволит водителям адаптироваться к новым условиям отпуска заряда, и, когда платные тарифы будут введены, это позволит избежать ошибок в пользовании ЭЗС, — пояснили в компании.

Если у водителей возникнут вопросы о работе приложения, задать их можно будет на вкладке «Служба поддержки», там же вопрос можно будет проиллюстрировать фотоснимком. Также можно воспользоваться круглосуточным номером телефона: +375 (33/29/25) 6-431-431 или написать на электронную почту contact@beloil.by.

— На данный момент самая распространенная проблема на станциях ЭСЗ — это кнопка остановки процесса зарядки, —рассказали в компании. — Если водители нажимают на кнопку и забывают ее отжать, то в приложении эта станция автоматически становится недоступной. Для того чтобы этого избежать, в Malanka просят быть внимательными к оборудованию на ЭЗС.

Напомним, что стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Вместе с тем ЭЗС Malanka будут отпускать электроэнергию для заряда по сессиям, то есть до необходимого уровня зарядки. На медленных ЭЗС стоимость одной сессии составит 5,46 рубля, на быстрых — 7,34 рубля. вне зависимости от количества отпущенных кВт/ч. Параллельное существование двух вариантов оплаты введут, чтобы определить, какой из них будет более популярен среди потребителей, и в итоге оставить самый удобный вариант.

 
Теги: Минск
 
 
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С 21 сентября зарядить электромобиль на всех 267 ЭЗС сети Malanka можно будет только с помощью мобильного приложения, но по-прежнему бесплатно, сообщили Onliner в...
 
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