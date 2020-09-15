На Венере нашли вероятный маркер существования жизни

Источник материала: Onliner

Группа западных астрономов опубликовала исследование, согласно которому в атмосфере Венеры присутствует газ фосфин. Он считается потенциальным маркером возможной жизнедеятельности организмов. Газ рассмотрели благодаря наземному телескопу Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и системы радиотелескопов ALMA в Чили. На Земле фосфин является результатом жизнедеятельности анаэробных организмов.

Но также источниками фосфина могут выступать и другие природные явления. Газ может образоваться в результате падения метеорита, вулканической активности или ударов молний. Ученые отмечают, что вулканическая активность на Венере минимальна, молнии и метеориты способны продуцировать фосфин лишь в незначительных объемах из-за атмосферных условий на планете.

Астрономы отмечают, что присутствия газа недостаточно, чтобы с уверенностью сказать, что на Венере есть формы жизни. Но тот факт, что он существует в облаках планеты, указывает: там происходит что-то, чего мы не до конца понимаем.

Идея найти жизнь на Венере может показаться абсурдной, поскольку планета воплощает определение адского пейзажа. Венера — бесплодная пустошь, окруженная плотной атмосферой из углекислого газа. Температура на поверхности достаточно высока, чтобы плавить свинец. Тяжелые облака, кружащиеся вокруг планеты, состоят из капель серной кислоты, которая настолько кислая, что мы даже не можем измерить их по нашей собственной шкале pH. Тем не менее астрономы высказывали теории о том, что жизнь на планете в какой-то экзотической форме могла бы существовать в верхних слоях облаков.