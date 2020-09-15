Российский город атаковали полчища насекомых. Видео (видео)

Источник материала: Onliner

Последние несколько дней жители Красноярска страдают от нашествия тли и божьих коровок. Биологи объясняют, что распространение насекомых в это время года характерно для сибирского города, однако из-за теплого и влажного лета их стало больше обычного. Местные жители снимают на видео целые рои, летящие по городским улицам, усыпанные крылатыми существами дороги, облепленные дома и машины. Некоторые сравнивают такое нашествие со снежной бурей.