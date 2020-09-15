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Российский город атаковали полчища насекомых. Видео (видео)
Источник материала: Onliner
Последние несколько дней жители Красноярска страдают от нашествия тли и божьих коровок. Биологи объясняют, что распространение насекомых в это время года характерно для сибирского города, однако из-за теплого и влажного лета их стало больше обычного. Местные жители снимают на видео целые рои, летящие по городским улицам, усыпанные крылатыми существами дороги, облепленные дома и машины. Некоторые сравнивают такое нашествие со снежной бурей.
«Все началось вчера, такого раньше не было. Это впервые! Мало того, у нас не только тля, но и божьи коровки. Насекомых очень много по всему городу», —
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