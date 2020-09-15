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Теперь в Беларуси можно расплатиться через Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC

15.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Беларусь стала второй страной в мире, где появилась специальная версия браслета Xiaomi Mi Band 4 NFC. К нему нужно привязать банковскую карту системы платежей Mastercard. На старте есть поддержка одиннадцати банков.

Для настройки нужно установить на смартфон приложение Mi Fit и добавить банковскую карту — можно привязать до шести штук. Затем на браслете достаточно перейти в меню «Карты», выбрать нужную и поднести к терминалу оплаты.

Привязать свои карты могут клиенты следующих банков: «Альфа-Банк», «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Белгазпромбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «ВТБ Банк», «Банк Дабрабыт», «МТБанк», «Приорбанк». В дальнейшем список увеличится.

Безопасность платежей обеспечивается технологией токенизации Mastercard: номер банковской карты заменяется 16-значным токеном, а настоящие реквизиты защищены от несанкционированного доступа. На случай потери браслета предусмотрены меры, которые не позволят сторонним лицам воспользоваться девайсом.

Mi Smart Band 4 NFC отличается от обычного Mi Smart Band 4, собственно, только наличием NFC. Браслет получил цветной OLED-экран, водонепроницаемый корпус и ЗОЖ-функции вроде распознавания стилей плавания.

По данным исследования Mastercard, 73% опрошенных в Беларуси полагают, что за бесконтактными платежами и новыми способами оплаты будущее, а 20% готовы перейти на них.

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