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«В столб не въехал, но колесо явно повредил». И все из-за открывшейся двери (видео)

15.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума с ником lonely_phantom стал очевидцем курьезного происшествия в Минске. Автомобиль въехал на бордюр, частично оказался на зеленой зоне. «В столб не въехал, но колесо явно повредил», — предположил автор видео. И все это произошло из-за внезапно открывшейся двери.

Водитель поворачивал на перекрестке направо. Не то чтобы скорость была слишком высокой или траектория — резкой — нет, все вполне стандартно. Но водительская дверь неожиданно распахнулась, скорее всего, можно говорить о неисправности. Автомобилисту пришлось выполнять сразу несколько задач: управлять автомобилем, следить за дорожной обстановкой и тянуться к злосчастной двери, чтобы ее закрыть. В целом получилось, хоть и не вполне удачно.

Дверь водитель закрыл, но машина запрыгнула колесом на бордюр, что само по себе неприятно, да и до столба было совсем близко.

Кстати, по Правилам дорожного движения (пункт 9.3) именно водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии и проверять его техническое состояние перед началом движения.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователь нашего форума с ником lonely_phantom стал очевидцем курьезного происшествия в Минске. Автомобиль въехал на бордюр, частично оказался на зеленой зоне. «В...
 
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