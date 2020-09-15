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«В столб не въехал, но колесо явно повредил». И все из-за открывшейся двери (видео)
Источник материала: Onliner
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Водитель поворачивал на перекрестке направо. Не то чтобы скорость была слишком высокой или траектория — резкой — нет, все вполне стандартно. Но водительская дверь неожиданно распахнулась, скорее всего, можно говорить о неисправности. Автомобилисту пришлось выполнять сразу несколько задач: управлять автомобилем, следить за дорожной обстановкой и тянуться к злосчастной двери, чтобы ее закрыть. В целом получилось, хоть и не вполне удачно.
Дверь водитель закрыл, но машина запрыгнула колесом на бордюр, что само по себе неприятно, да и до столба было совсем близко.
Кстати, по Правилам дорожного движения (пункт 9.3) именно водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии и проверять его техническое состояние перед началом движения.
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