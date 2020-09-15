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МВД: в Минске задержали парня, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ

15.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сообщение от МВД: «В районе станции метро „Пушкинская“ 5 сентября молодой человек участвовал в незаконном митинге. К нему подошли два милиционера, сделали замечание и предупредили об ответственности. В ответ тот брызнул из баллончика слезоточивый газ, а затем ударил кулаком в лицо одному из правоохранителей».

Молодой человек скрылся в толпе, но его вычислили. Ему 25 лет, живет в Минске, работает в IT-компании. Сейчас находится в ИВС.

«Действиям задержанного дана правовая оценка. Молодому человеку грозит уголовная ответственность за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД», — говорится в сообщении милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение от МВД: «В районе станции метро „Пушкинская“ 5 сентября молодой человек участвовал в незаконном митинге. К нему подошли два милиционера, сделали...
 
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